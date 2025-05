Des responsables internationaux saluent le leadership du Maroc dans la promotion de la sécurité routière

21/05/2025

Des responsables internationaux ont salué, lundi à Genève, l'engagement du Maroc dans la promotion de la sécurité routière et son leadership en faveur de cette cause sur la scène mondiale.



Dans des déclarations à la presse en marge de la 10è session du Conseil consultatif du Fonds des Nations Unies pour la Sécurité routière (UNRSF), tenue au Palais des Nations sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, ces responsables ont mis en avant le succès de la 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, qui s'est tenue en février dernier à Marrakech, ainsi que la contribution généreuse du Royaume à l’UNRSF.



"Le Royaume du Maroc joue un rôle important dans la promotion et l'amélioration de la sécurité routière, non seulement au niveau interne, en Afrique ou dans le monde arabe, mais aussi à l'échelle internationale", a affirmé Mme Nneka Henry, Cheffe de l’UNRSF, ajoutant que la quatrième conférence ministérielle mondiale, accueillie à Marrakech, a été "une étape incroyable dans cette direction".



"Aujourd'hui, à Genève, la 10e session du Conseil consultatif du Fonds des Nations unies pour la sécurité routière se tient pour la première fois sous la présidence d’un pays arabe et d'un pays africain, le Royaume du Maroc", s’est-elle réjouie.



"Cette réunion discutera d'importantes décisions stratégiques sur la manière dont nous pouvons travailler ensemble en tant qu'ONU, États membres, société civile et entreprises pour réellement améliorer la sécurité routière sous tous ses aspects", a-t-elle relevé.



De son côté, l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la sécurité routière, Jean Todt, a relevé que "beaucoup de projets importants ont été réalisés, mais malheureusement ils sont insuffisants, dans la mesure où il y a toujours trop de victimes sur les routes".



"Il faut améliorer l’éducation et l’application des lois, en plus de renforcer l’engagement global et individuel, et nous comptons sur le leadership du Maroc pour atteindre ces résultats", a-t-il déclaré.



Le responsable onusien a salué deux décisions très importantes prises par le Maroc lors de la Conférence de Marrakech. "En premier lieu, l’attribution du Prix Mohammed VI pour la sécurité routière et la décision de fournir deux casques homologués par les Nations unies lors de l’acquisition de chaque véhicule à deux-roues motorisé", qualifiant cette décision de "révolution".