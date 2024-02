Des représentants permanents auprès de l’ONUG saluent le niveau de développement dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra

01/02/2024

Une délégation de représentants permanents auprès de l'Office des Nations unies à Genève (ONUG) a salué, mardi, le niveau de développement que connaît la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans divers domaines.



Dans une déclaration à la presse, les membres de la délégation, en visite de trois jours à Laâyoune, se sont dits "impressionnés" par les réalisations socio-économiques accomplies et la qualité des infrastructures et des investissements mis en place dans cette région.



Dans ce sillage, le représentant permanent auprès de l’Office des Nations unies à Genève, le Bahreïni Hassan Moussa Shafiai, a fait part de son admiration quant aux acquis réalisés dans la ville de Laâyoune, soulignant que le rythme de développement progresse de façon très rapide, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’énergie et de la formation.



Ces réalisations, a-t-il poursuivi, reflètent l’importance particulière que le Maroc accorde à la question de développement, l'objectif étant de réunir les conditions permettant l'amélioration du niveau de vie de la population locale, notant que tout ce qui a été observé sur le terrain sera mis en valeur dans les instances internationales à Genève.



Il a souligné que le Bahreïn a été l'un des premiers pays à ouvrir un consulat au Sahara marocain, ce qui traduit l'excellence des relations profondes et distinguées entre les deux pays, saluant, par la même occasion, le soutien du Maroc au Bahreïn dans la région du Golfe et dans les instances internationales.



Pour sa part, le représentant permanent de la Guinée équatoriale auprès de l’Office des Nations unies, Juan Ndong Nguema Mbengono, a indiqué que cette visite constitue une opportunité de constater de près le climat de sécurité, de quiétude et de stabilité qui règne dans la région, ainsi que les efforts déployés pour renforcer les infrastructures de base dans la région.



Cette visite, a-t-il enchaîné, constitue également une occasion de "réitérer notre soutien à l'intégrité territoriale du Maroc", mettant en avant les relations fraternelles entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le président Teodoro Obiang Nguema.



De son côté, l'ambassadeur représentant permanent du Yémen auprès de l'Office des Nations unies, Ali Mohamed Saeed Majawar, a souligné que cette visite a été l'occasion de prendre connaissance des projets de développement réalisés dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé.



Cette visite, a-t-il poursuivi, a permis aux membres de la délégation de s’informer des projets réalisés, ou ceux qui sont programmés ou en cours de réalisation dans la ville de Laâyoune, réitérant le soutien du Yémen à l'intégrité territoriale du Maroc.



Par ailleurs, "Les opportunités et potentialités d'investissement dont regorge la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, ont été au centre d'une rencontre qui a réuni les membres de la délégation avec le directeur général du Centre régional d’investissement, Mohammed Jaafar, qui a présenté un exposé sur les potentialités, les infrastructures, les différents secteurs productifs et les opportunités d'investissement offertes par la région, ainsi que les acquis et les projets réalisés grâce au modèle de développement des provinces du Sud du Royaume, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015.



Cette rencontre a été l'occasion de souligner le rôle central de la région, de par sa situation géographique entre l'Europe et l'Afrique et sa façade maritime, et les structures de liaison de dernière génération dont elle dispose, outre les secteurs stimulant les investissements, parmi lesquels figurent notamment les énergies renouvelables, l’agriculture, l’énergie et la main-d’œuvre qualifiée, ce qui incite à renforcer la compétitivité et à diversifier l’offre territoriale.



Lors d'une rencontre de la délégation de l’ONUG avec les chioukhs des tribus sahraouies, les liens historiques qui unissaient les tribus du Sahara aux sultans du Maroc à travers l'Histoire ont été mis en exergue.



A cette occasion, les chioukhs des tribus sahraouies ont réitéré leur attachement au glorieux trône alaouite, ainsi qu'à l'intégrité territoriale du Maroc, affirmant leur mobilisation derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour faire face à toutes les tentatives désespérées qui veulent porter atteinte à l'unité du Royaume et à sa souveraineté.



Cette visite a été l’occasion pour les membres de la délégation de prendre connaissance d’un ensemble de projets de développement à Laâyoune, parmi lesquels notamment la cité des métiers et des compétences, la Faculté de médecine et de pharmacie, le Centre d'oncologie, outre un certain nombre d’installations socio-économiques.



Les membres de la délégation vont également effectuer une visite à la Fondation Phosboucraa et l'Institut africain de recherche en agriculture durable (ASARI) de Laâyoune, relevant de l'Université Polytechnique Mohammed VI, en plus du complexe industriel de Phosboucraa.