Des représentants d'établissements de protection sociale à Al-Qods louent les initiatives de SM le Roi en soutien aux habitants de la Ville Sainte durant le Ramadan

06/03/2025

Plusieurs représentants d'établissements de protection sociale à Al-Qods Acharif ont salué les initiatives importantes lancées sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour alléger les souffrances des habitants de la Ville Sainte durant le mois sacré de Ramadan.



Dans des déclarations à la MAP à l'occasion de la distribution d’aides alimentaires (Iftar Ramadan) à 20 établissements de protection sociale dans le cadre du programme de soutien alimentaire de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif au profit des habitants d'Al-Qods, les représentants de ces établissements se sont félicités des efforts déployés par l'Agence en vue de soutenir les catégories vulnérables de la Ville Sainte.



A cet égard, le directeur exécutif de l’Association caritative Wadi Al Joz, Diaa Al Husseini, a salué l’initiative de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif de fournir des aides alimentaires aux familles et institutions sociales d’Al Qods, qualifiant cette action de "noble initiative" visant à soutenir les habitants d’Al Qods, particulièrement durant le mois de Ramadan.



M. Al Husseini a également loué la Haute Bienveillance dont Sa Majesté le Roi ne cesse d'entourer la population maqdessie, mettant en avant les multiples initiatives généreuses du Souverain au profit des habitants de la ville d’Al Qods Acharif, dont des programmes et des activités sociales variés ou des actions de soutien alimentaire destinées aux catégories démunies à l’occasion du mois sacré de Ramadan.



Pour sa part, la coordinatrice du Centre pour femmes "Al-Thawri Silwan", Sara Heidaf, a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour Son soutien constant et permanent à la résilience des habitants d’Al Qods. Elle a salué, à ce propos, les programmes et initiatives humanitaires "pionniers et louables" menés par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif dans la Ville Sainte.



Le président de l'association "Nour" pour les malvoyants, a exprimé ses remerciements à Sa Majesté le Roi, président du Comité Al Qods, pour sa Haute Bienveillance en faveur des catégories vulnérables de la ville d'Al Qods, notamment les personnes à besoin spécifique, soulignant que les Initiatives Royales participent grandement à alléger les souffrances de cette population.



Il a, à cette occasion, salué les efforts généreux de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, à l'occasion du mois sacré de Ramadan, par le biais du dispositif d'aide sociale destinée à la population d'Al Qods.



Bénéficiant à quelque 20 établissements sociaux, dont des orphelinats, des foyers d'accueil, des centres de soins spéciaux et cinq comités des quartiers de l'ancienne Ville, cette opération humanitaire destinée aux familles maqdessies nécessiteuses, consiste en la distribution de 22 types de denrées alimentaires les plus consommées.



Cette action de solidarité, lancée en présence du directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, du président de l'Association marocaine d'appui à la reconstruction en Palestine, Mohamed Jamal Bouzidi, de personnalités religieuses et sociales maqdessies ainsi que de représentants d'établissements bénéficiaires, s’inscrit dans le cadre du programme d’aide sociale de l’Agence durant le mois de Ramadan au profit des catégories les plus vulnérables parmi les habitants d'Al Qods.