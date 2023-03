Des professionnels du cinéma visitent le studio de la Fondation Hiba à Casablanca

Des professionnels du cinéma ont visité, mardi 14 mars 2023, le studio d’enregistrement et de production de la Fondation Hiba et de l’Uzine à Casablanca pour s’imprégner des innovations et entrevoir des partenariats.



La visite a concerné les studios d’enregistrement, de répétition, les résidences des artistes, les salles de réunion et les bureaux administratifs de la maison de production de la Fondation Hiba et l’Uzine à Casablanca.



Hamza Lyoubi a expliqué le rôle de chaque studio, ses performances, et les innovations apportées pour produire du bon son et de belles images. Il a exprimé la disponibilité du studio à travailler avec tout artiste et l’ouverture du studio aux partenaires extérieurs. Situé au quartier Bernoussi à Casablanca, le studio Hiba s’étend sur une superficie totale de 1.500m². Il est conçu pour permettre d’enregistrer les différents courants musicaux.



Ce studio constitue une première au Maroc, de par son envergure et son niveau d’équipement, mais aussi de par sa conception qui prend en compte les nombreux besoins exprimés par les futurs utilisateurs.



Il est réparti en deux bâtiments distincts : un complexe de studio d’enregistrement et une résidence pour loger les artistes en attendant leurs prestations, a expliqué le guide de la visite. Le directeur de l’espace culturel Gambidi du Burkina Faso, Kira Claude Guingane, faisant partie des visiteurs, s’est dit "satisfait" de découvrir des "édifices de haut niveau". Pour lui le studio Hiba montre que beaucoup reste à faire pour des productions de qualité.



Créée en 2006 à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Hiba est une association à but non lucratif qui œuvre pour soutenir la création, fédérer les initiatives privées, encourager les talents, participer au développement des arts émergents et privilégier les créations contemporaines.

