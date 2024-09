Des pluies diluviennes qui annoncent des lendemains meilleurs: Revers de la médaille

2 morts, 14 portés disparus et d’importants dégâts matériels

22/09/2024

Vendredi dernier, la province de Tata a connu des pluies torrentielles et des inondations. En effet, un autocar a été emporté au niveau de Oued Tata par les crues consécutives aux très fortes précipitations orageuses qui s’y sont abattues, occasionnant deux morts, alors que 13 passagers ont été secourus et 15 autres portés disparus, selon un bilan provisoire des autorités locales.



En plus, suite à ces crues exceptionnelles, une dame est également portée disparue au niveau du douar Ighourten, commune de Tagzmirt relevant de la Caïdat de Ides, a souligné la même source, affirmant que les efforts se poursuivent pour retrouver les disparus, d’après la MAP.



Ces précipitations orageuses exceptionnelles ont engendré la montée des retenues de plusieurs cours d’eau à des niveaux inédits, celle de Oued Tata ayant atteint, à elle seule, 2.300 m3 par seconde (m3/s) alors que Oued Zguid en a enregistré 1.900. La plupart des zones relevant de cette province ont enregistré divers dégâts matériels.



En effet, ces inondations ont provoqué l’effondrement total ou partiel de certaines habitations, précédemment évacuées, et de certaines installations techniques. Elles ont également causé des dommages au niveau de plusieurs tronçons routiers et la perturbation du trafic sur plusieurs axes. Les autorités publiques, l'ensemble des départements concernés ainsi que les différents intervenants ont mobilisé tous les moyens logistiques et humains disponibles pour intervenir immédiatement, faire face à cette situation exceptionnelle et apporter aide et assistance aux citoyens, d’après la même source.



Les efforts consentis par les autorités locales dans les provinces sinistrées ont permis de rétablir, samedi à 16H00, 35 tronçons routiers sur les 44 ayant connu une interruption de la circulation en raison des inondations. Selon un communiqué du ministère de l'Equipement et de l'Eau, ces efforts se poursuivent pour ouvrir les tronçons routiers restants, notamment la route nationale n°17 entre Foum Zguid et Tata, et la route nationale n°7 entre Taroudant et Tata.



Concernant la région de Tata, la même source a indiqué que les équipes d’intervention ont pris l'initiative, en concertation avec les autorités locales, de rétablir certains des principaux axes routiers menant à la ville, en commençant par le tronçon routier de la route nationale n°17 menant à la route nationale n° 7.



Et de rappeler que durant la période du 19 au 21 septembre, le Royaume a connu de très fortes pluies orageuses qui ont causé l'interruption de la circulation sur 44 tronçons routiers en raison d'inondations, dues à la montée des eaux dans plusieurs vallées. Cela concerne les provinces de Tata, Zagora, Ouarzazate, Assa-Zag, Boulemane, Taroudant, Tinghir, Smara, Jerada et Figuig.



Il convient de rappeler que de fortes précipitations torrentielles se sont abattues au début du mois courant sur 17 préfectures et provinces dans le Royaume, avec un bilan de 11 morts et 9 portés disparus.



Sept décès ont été enregistrés dans la province de Tata, deux dans la province de Tiznit et deux autres victimes, dont un ressortissant étranger, dans la province d’Errachidia, a précisé le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Rachid El Khalfi, dans une déclaration à la presse.



Neuf autres personnes sont portées disparues dans les provinces de Tata, Errachidia et Taroudant, a-t-il ajouté. Le porte-parole du ministère a, par ailleurs, relevé que les fortes averses enregistrées au cours des deux derniers jours sont égales à la moitié des précipitations annuelles dans la région ou la dépassent parfois dans certaines zones.



Il a expliqué à cet égard que 250 mm ont été enregistrés au niveau de Tata, 203 mm à Tinghir, 114 mm à Figuig et 82 mm à Ouarzazate. Concernant les dégâts matériels dans les zones affectées, le porte-parole a fait état de l’effondrement de 40 maisons, dont 24 totalement, ainsi que de l’effondrement total ou partiel de quatre ouvrages d’art de taille moyenne.

«Nous n’avons pas connu de telles pluies depuis une dizaine d’années», a précisé à l’AFP un habitant de Ouarzazate, Omar Gana.



Malgré les dégâts humains et matériels, il n’en demeure pas moins que ces pluies sont bénéfiques pour les réserves d'eau du pays à l’heure où la sécheresse sévit depuis des années.



Selon les dernières données relatives aux taux de remplissage des barrages, ils sont désormais de l’ordre de 28,20% (20 septembre 2024), contre 27,86% (9 septembre 2024), soit une hausse de 0,34 %.



T.M