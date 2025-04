Des personnalités palestiniennes saluent le rôle de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien au peuple palestinien

08/04/2025

Des personnalités palestiniennes ont salué le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, et les actions de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité, en soutien au peuple palestinien.



Ces personnalités, issues des domaines politique, académique et social, ont loué les différentes initiatives humanitaires et les projets sociaux, économiques et sanitaires qu’entreprend constamment le Maroc, en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, afin d’apaiser les souffrances du peuple palestinien, tant à Al Qods que dans la bande de Gaza et la Cisjordanie.



Dans ce contexte, la présidente de la Chaire des études marocaines à l’Université d’Al Qods, Safae Nasreddine, a souligné que l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, ne cesse d’apporter toutes les formes d’appui à la Ville Sainte, aux Maqdessis et à la cause palestinienne d’une manière générale, en plus des efforts visant la préservation du patrimoine culturel et des Lieux saints d'Al-Qods à travers des projets à caractère socio-économique et culturel.



Elle a, par ailleurs, souligné qu’une importante partie des aides fournies par l’Agence concernent, entre autres, l’octroi de bourses d’étude et la restauration de l’université d'Al Qods pour accueillir un plus grand nombre d’étudiants.



Mme Nasreddine a rappelé, à cet égard, que le Royaume avait, il y a quelques mois, acheminé par voie terrestre des aides humanitaires et médicales d’urgence au profit des Palestiniens à Gaza, une initiative singulière qui a été grandement saluée par les populations bénéficiaires.



De son côté, le membre du Comité national Palestinien, Fadel Tahboub, a rendu hommage à SM le Roi pour l'attention toute particulière que le Souverain accorde à la ville d’Al-Qods Acharif et à la question palestinienne, relevant que cette Haute sollicitude est grandement appréciée par le peuple palestinien.



Grâce à son statut particulier et à sa présence agissante au sein des foras régionaux et internationaux, le Royaume représente un grand soutien pour la Palestine et le peuple palestinien, a-t-il poursuivi, saluant à cet égard l’acheminement par le Maroc, durant la crise actuelle, d’aides humanitaires et médicales vers la bande de Gaza.



Il a relevé, dans ce sens, que nul ne peut nier le rôle de l’Agence de Bayt Mal Al-Qods Acharif au service de la résilience des Maqdessis et la préservation de l’identité culturelle et civilisationnelle de la Ville Sainte à travers ses projets et ses initiatives englobant les domaines humanitaire et socio-économique, ainsi que le soutien apporté aux différentes institutions palestiniennes à Al-Qods.



Pour sa part, le directeur administratif de l’hôpital de l’Association du Croissant rouge palestinien à Al Qods, Mahmoud Alian, a mis en valeur nombre de projets et d'actions lancés par l’Agence dans le domaine médical, en exécution des Hautes directives Royales.



A cet égard, il a rappelé que l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif avait mis en service les deux premières ambulances du Croissant rouge palestinien dans la ville, en plus de l’aménagement de deux hôpitaux de campagne.



Dans ce sens, M. Alian s'est félicité des contacts permanents établis entre l’Agence et le réseau des hôpitaux palestiniens d’Al-Qods, qui regroupe six hôpitaux basés dans la Ville Sainte, une coopération qui a permis de doter le réseau d’équipements médicaux et sanitaires ainsi que l’organisation de sessions de formation au profit des cadres médicaux palestiniens.



De son côté, l'universitaire Amjad Chihab, professeur de l'enseignement supérieur et analyste politique, a mis l’accent sur le caractère constant et proactif de l’action de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, mettant l'accent sur le rôle majeur qu'elle assume tout au long de l'année, notamment durant le mois sacré de Ramadan.



L’importance des actions menées par l’Agence tient au fait qu’elle couvre des domaines diversifiés, notamment le secteur social, la santé, l’enseignement et la restauration des sites historiques d'Al Qods, en vue de préserver le cachet culturel et l’identité civilisationnelle de la ville, a-t-il fait remarquer.



De même, il a indiqué que les initiatives et les projets de l’Agence ne se limitent pas uniquement à Al Qods, mais concernent aussi d’autres régions palestiniennes dont la Bande de Gaza.