Des peines de deux ans et de huit ans de prison ferme confirmées à l'encontre de deux prévenus poursuivis pour terrorisme

24/11/2023

La Chambre criminelle de second degré chargée des affaires de terrorisme près la Cour d'appel de Rabat a confirmé, jeudi, les peines de 2 ans et de 8 ans de prison ferme prononcées en premier degré à l'encontre de deux individus poursuivis dans des affaires de terrorisme.



Le tribunal a ainsi confirmé le verdict rendu en premier degré à l'encontre du premier prévenu (S.O), le condamnant à une peine de huit ans de prison ferme et à une amende 40.000 DH, après l’avoir reconnu coupable de "constitution de bande criminelle en vue de préparer et de commettre des actes terroristes" et "apologie d’actes constituant un crime terroriste".



La même juridiction a également confirmé le jugement prononcé en premier degré à l’encontre du second accusé, poursuivi pour "apologie d’actes constituant un crime terroriste" et "propagande d’organisation terroriste".