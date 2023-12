Des peines de deux ans de prison ferme et avec sursis à l'encontre de deux prévenus poursuivis pour terrorisme

01/12/2023

La Chambre criminelle de première instance chargée des affaires de terrorisme près la Cour d'appel de Rabat a condamné, jeudi, deux prévenus poursuivis dans des affaires de terrorisme à des peines de deux ans de prison ferme et deux ans avec sursis.



Le premier accusé a été condamné à une peine de deux ans de prison ferme assortie d'une amende de 5.000 DH pour "apologie d'actes constituant un crime terroriste et d'organisation terroriste", tandis que le second prévenu a écopé de deux ans de prison avec sursis pour "apologie d'actes constituant un crime terroriste".



Le juge d'instruction chargé des affaires de terrorisme près la même Cour avait ordonné, mercredi, l'incarcération d'un individu à la prison locale d'Al Arjat, après son audition, pour "constitution d'une bande criminelle en vue de préparer et commettre des actes terroristes visant à porter gravement atteinte à l'ordre public par l'intimidation, la violence et l'apologie d'actes terroristes".