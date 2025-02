Des parlementaires africains mettent en avant la vocation stratégique et multidimensionnelle de l'Initiative atlantique de SM le Roi pour le Sahel

07/02/2025

Des parlementaires participant à la réunion des présidents des Parlements des Etats africains atlantiques ont mis en avant la vocation stratégique et multidimensionnelle de l'Initiative de SM le Roi Mohammed VI pour faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique.



Lors de cette réunion, des présidents et représentants de Parlements africains se sont félicités de cette initiative s’inscrivant dans le droit fil du Processus des Etats africains atlantiques (PEAA), lancé en 2022 sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, tout en appelant à l'élargir pour englober davantage de pays du continent. Dans ce contexte, le président de la Chambre des représentants du Nigeria, Tajudeen Abbas, a salué le rôle central et hautement appréciable du Maroc dans la promotion de la cause des pays africains, appelant à mettre à profit "l'opportunité qui s'offre pour créer un environnement propice à la croissance économique".



Il a à cet égard insisté sur la nécessité de promouvoir les partenariats public-privé en vue de stimuler le développement des infrastructures, de faciliter les échanges transfrontaliers, de réduire les barrières bureaucratiques qui entravent le processus d'investissement et d'améliorer les réseaux maritimes.



Pour M. Abbas, les pays africains atlantiques sont appelés à prendre des mesures législatives stratégiques en vue d'aider les pays de la région à valoriser leurs ressources naturelles et à consolider les chaînes de valeur régionales.



Il a en outre mis l'accent sur la place du projet de gazoduc Nigeria-Maroc comme pierre angulaire de l’accès à l’énergie et de l'intégration régionale en Afrique de l’Ouest et en tant que vecteur de progrès et de stabilité dans le continent, insistant sur l'impératif de la collaboration de l'ensemble des nations concernées afin d'établir les conditions nécessaires à sa réussite.



Dans ce sens, le président de la Chambre des représentants nigériane a plaidé pour la création d'une plateforme institutionnelle destinée à promouvoir la coopération entre les Etats africains, notant qu'un réseau parlementaire africain atlantique servira d'un véritable espace propice au dialogue, à l'échange de bonnes pratiques et à la coordination des politiques régionales.



Il a rappelé les fondements et les objectifs du PEAA en termes de renforcement de la coopération et de l'intégration interafricaine, particulièrement dans des domaines prioritaires comme la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la migration illégale, l'économie bleue, les espaces maritimes et l'énergie, le développement durable et la protection du milieu marin.



Le responsable nigérian a également appelé à la mise en place d'un programme législatif collaboratif pour renforcer la résilience économique et la gouvernance, avec un accent particulier sur l'exploitation de l'économie bleue, la promotion de la participation des femmes et des jeunes.



Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a relevé que la participation de son pays à cette réunion traduit son engagement à renforcer l'intégration "de notre nation à cet espace atlantique stratégique qui constitue une façade essentielle pour le développement économique et la stabilité de l'Afrique".



Cet espace, qui regroupe près de la moitié de la population africaine et plus de la moitié du PIB continental, représente une opportunité sans précédent pour l'Afrique, a-t-il ajouté, estimant que les Etats concernés sont appelés à structurer leur coopération pour en faire un levier de croissance partagée et un moteur d'intégration régionale.



Le Sénégal salue cette initiative tournée vers l'avenir et son rôle primordial dans le Processus des Etats africains atlantiques, dans un esprit de partenariat, a-t-il dit, notant que le Maroc est un partenaire stratégique du Sénégal, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’énergie et de l’industrie.



Le président de l'Assemblée nationale de Mauritanie, Mohamed Bamba Meguett, a de son côté insisté sur l’importance de fédérer les efforts des Etats pour promouvoir la sécurité, la paix et la coopération dans l'espace atlantique.



Le responsable mauritanien a appelé à promouvoir de telles initiatives régionales afin de faire de cet espace un havre de paix et de stabilité, affirmant que la diplomatie parlementaire devrait sceller des partenariats avec les organisations internationales pour soutenir les efforts dans les domaines de la sécurité et du développement.



Quant au président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Isidore Mvouba, il a souligné l'engagement de son pays à "apporter sa pierre à l'édifice" en vue de donner corps à l'initiative Royale pour le Sahel, tout en plaidant en faveur de la mutualisation des énergies, des efforts et du savoir-faire africain pour faire face aux défis actuels.



Au cours de cette réunion, plusieurs présidents et représentants des Parlements des Etats africains atlantiques ont souligné l'importance du PEAA au regard des multiples initiatives mises en œuvre par le Maroc sous le leadership de SM le Roi en faveur des pays africains en général, dans la perspective de concrétiser les objectifs escomptés en termes d’intégration et de complémentarité économique régionale et continentale, avec un focus sur le partenariat Sud-Sud. Ils se sont également félicités des efforts déployés par le Maroc sous le leadership de SM le Roi pour promouvoir la coopération Sud-Sud, la stabilité et l'intégration entre les pays de la région.