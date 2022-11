Des panélistes explorent à Ifrane les rapports entre médias et développement

06/11/2022

Des panélistes dont des chercheurs et des responsables d'organisations internationales ont pris part à un débat, samedi à Ifrane, sur les rapports entre médias et développement.



Réunis dans le cadre de la conférence internationale "Médias et communication pour le développement: des rôles au service du développement", les intervenants ont mis l'accent notamment sur la responsabilité des organisations internationales quant aux questions de développement et sur le rôle des médias dans le processus de prise de décision.



Dans une déclaration à M24, chaine d'information en continu de la MAP, le directeur de l'Institut du Développement social à Rabat, A. Saaf a indiqué que l'ensemble des projets de développement étaient conçus et réalisés auparavant sans approche participative et sans impliquer ni les médias ni les citoyens, ajoutant que la donne a changé progressivement, en particulier après l'adoption de la nouvelle constitution qui a mis l'accent sur la démocratie participative, ouvrant la voie à l'implication des acteurs associatifs et institutionnels dans l'élaboration, la mise en exécution et le contrôle de ces projets.



Le Maroc qui s'apprête à mettre en application le Nouveau Modèle de Développement (NMD) est appelé, a fait savoir M. Saaf, à accorder aux médias et à la communication la place qu'ils méritent dans le processus de conception et de réalisation des initiatives de développement et le renforcement des capacités professionnelles et cognitives des acteurs de développements et des citoyens, ajoutant que ces derniers sont les premiers concernés par le développement.



Lors de ce débat, les participants ont analysé le rôle des médias notamment marocains dans l'élaboration des politiques publiques, en s'attardant sur les outils stratégiques pour l'activation des rôles des médias dans le développement et sur les défaillances dont souffrent des médias du développement dans le Royaume.



Des universitaires et des professionnels des secteurs des médias et de la communication de pays arabes dont le Yémen, la Mauritanie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Koweït et le Sultanat d'Oman, ont pris part à cette conférence internationale qui a pris fin ce samedi.



Initiée par le Laboratoire d'études littéraires et linguistiques et des sciences des médias et de la communication de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès en partenariat avec l’Académie Internationale pour le Développement de l’information et de la communication (IAICD) de Rabat, cette rencontre a été l'occasion d'échanger les expériences et de renforcer les liens professionnels entre les départements des médias et de la communication dans les institutions et organisations donatrices nationales et internationales.

Il a été question aussi de mettre l'accent sur la contribution des médias dans le développement et la sensibilisation du grand public à l'intérêt grandissant de ces médias, désormais au coeur de ce processus.