Des opérateurs touristiques promeuvent les potentialités du Maroc

Salon Bourse internationale du tourisme-ITB 2023 de Berlin

13/03/2023

Des acteurs et opérateurs touristiques de différentes régions du Royaume étaient présents en force au Salon Bourse internationale du tourisme-ITB 2023 de Berlin, qui constitue une tribune internationale propice pour promouvoir la destination Maroc et mettre en avant son potentiel touristique riche et varié.



Des tour-opérateurs, des représentants de conseils régionaux du tourisme (CRT), de sites de réservation, de compagnies aériennes et de structures hôtelières ont souligné, dans des déclarations à la MAP, l'importance de la participation du Royaume à cet événement interprofessionnel, qui permettra de mettre en avant les atouts touristiques marocains et de développer de nouveaux partenariats et de nouvelles lignes aériennes.



Pour Aziz Lebbar, président du Conseil régional du tourisme (CRT) de Fès, ce salon revêt une importance cruciale pour le Maroc, vu que ''le marché allemand a été pour nous l'un des plus grands marchés pendant des années et qui est aujourd'hui classé 4ème marché émetteur pour le Royaume’’.



Le marché allemand, qui est considéré comme étant un marché culturel et balnéaire, est très important pour le tourisme marocain, a relevé M. Lebbar, notant que la région de Fès, qui est extrêmement riche en potentialités touristiques, répond aux exigences de ce marché.



De son côté, Ahmed Sentissi, président de l'Association des restaurants classés à vocation touristique de la région de Fès-Meknès, a indiqué que l'ITB Berlin, le premier salon mondial du tourisme, se veut une occasion idoine pour montrer l'engagement pour la promotion de la destination régionale Fès-Meknès.



"Nous avons tous les atouts pour satisfaire la demande touristique allemande", a-t-il fait observer, ajoutant que la présence marocaine à ce salon, le lieu où tous les grands prescripteurs du monde se réunissent, est nécessaire pour discuter de différents sujets, notamment le développement de nouvelles lignes aériennes.



Dalila Chaibi, directrice générale de l'agence de voyages et de tourisme "Exclusive Holidays" basée à Agadir, a déclaré, quant à elle, que le Salon ITB de Berlin permet de positionner le Maroc en général, et la ville d'Agadir en particulier, comme destination touristique, avec ses différents segments.



Selon elle, les dessertes aériennes jouent un rôle très important et très fort pour la promotion touristique d'une destination particulière. "Il nous faut des vols pour lancer une destination", a-t-elle dit, tout en appelant à créer des charters et des vols directs pour cette destination.



Pour sa part, Yassir Yassine, directeur commercial et des ventes du groupe hôtelier "Palmeraie Rotana Resort", a relevé que la reprise de ce grand rendez-vous touristique mondial est rassurante pour les professionnels, assurant qu’’’il y a un énorme intérêt pour la destination Maroc, surtout avec le support de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) et tous les conseils régionaux du tourisme".



La participation du Maroc à ce Salon est organisée par l'ONMT, qui a conçu des espaces adaptés pour offrir une visibilité optimale de la marque Maroc et de ses régions touristiques.

L'ONMT, rappelle-t-on, a scellé, mardi, un partenariat historique avec TUI GROUP, leader mondial du tourisme. Cet accord couvre les 5 prochaines années allant de la saison été 2023 à l’hiver 2027-2028, soit 10 saisons et permettra, sur cette période, de doubler les arrivées touristiques vers le Maroc avec un taux de croissance de l’ordre de 220%.



Avec plus de 10.000 exposants venus de plus de 180 pays, ainsi que 160.000 visiteurs, ITB Berlin, qui s’est tenu du 07 au 09 mars, est l'un des salons B2B majeurs du secteur touristique mondial. Ce dernier rassemble tous les niveaux de la chaîne de valeur mondiale du voyage, offrant aux différents acteurs de l'industrie l’opportunité de se rencontrer et d’explorer d’importantes pistes de collaboration.