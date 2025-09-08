Des œuvres artistiques et littéraires marocaines bénéficient des subventions d’AFAC pour 2025

08/09/2025

Plusieurs œuvres artistiques et littéraires marocaines ont bénéficié des subventions accordées par le Fonds arabe pour les arts et la culture (AFAC) pour l'année 2025.



L'œuvre artistique "Fusée Musée" du Marocain Mohammed Laouli a bénéficié de la subvention du programme des arts visuels, annonce le Fonds sur son site web.

Pour ce qui est du programme des arts du spectacle, le Fonds a accordé ses subventions aux œuvres artistiques "Ighoud" de Mohamed Lamqayssi, "Mektoub" de Karima El Aidaoui et Omar Chakor ainsi que "Kms of Resistance" de Mehdi Dahkan.



"Le soleil des autres" de la réalisatrice Asmae El Moudir, "Women in the Sun" de Merieme Addou et "Foug Selk" d'El Mahdi Lyoubi ont été retenus au titre du programme "Films documentaires 2025".

"Wonderful Women" de Karima Ahdad et "Biography of a Mother from the Margins" de Zakaria Ibrahimi ont obtenu la subvention AFAC pour le programme d'écriture créative et critique.



Créé en 2007, le Fonds arabe pour les arts et la culture est une initiative indépendante accordant des subventions aux artistes et organisations du monde arabe qui s'illustrent par leur créativité. L'AFAC intervient dans les domaines du cinéma, des arts vivants (théâtre), de la littérature, de la musique et des arts visuels (photo,...), tout en facilitant les échanges culturels, la recherche et la coopération à travers le monde arabe et à l'international.



Depuis, le Fonds octroie chaque année près de 200 subventions dans le cadre d'appels à candidatures ouverts, répartis entre neuf programmes, à savoir les arts du spectacle, les arts visuels, les films documentaires, la musique, la recherche sur les arts, l'écriture créative et critique, la formation et les évènements régionaux, outre le cinéma et la photographie documentaire arabe.