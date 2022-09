Des millions d'enfants risquent d'être frappés par la pauvreté énergétique

04/09/2022

La pauvreté énergétique au Royaume-Uni causera une "crise humanitaire" qui touchera des millions d'enfants, où la flambée du coût de la vie pourrait pousser trois millions de personnes dans la pauvreté absolue, selon deux études publiées jeudi.



Maisons insuffisamment chauffées, stress accru dans les ménages qui ont du mal à joindre les deux bouts: les enfants britanniques sont exposés à des risques sanitaires, sociaux et éducatifs, selon un rapport de l'Institute of Health Equity (IHE), institut de recherche sur les inégalités de santé.



"Ce type d'environnement signifiera que des milliers de personnes mourront plus tôt qu'ils ne le devraient et, en plus de dommages pulmonaires chez les enfants (dans des logements froids), le stress toxique peut affecter de façon permanente leur développement cérébral", résume Michael Marmot, directeur de l'institut, dans un communiqué.



Sans une intervention efficace du gouvernement, l'institut craint une "crise humanitaire majeure", qui verrait plonger d'ici janvier plus de la moitié des ménages britanniques dans la pauvreté énergétique.



Les tarifs réglementés de l'énergie vont augmenter de 80% à partir d'octobre au Royaume-Uni, ce qui devrait pousser l'inflation au-dessus de 13% d'ici la fin de l'année, voire au-delà alors que les factures de gaz et électricité pourraient augmenter encore l'an prochain.



Le revenu disponible réel des ménages (c'est-à-dire ajusté après l'inflation) est en passe de chuter de 10% au total au cours de cette année et de l'année prochaine, la plus forte baisse du niveau de vie depuis un siècle, selon le centre de réflexion Resolution Foundation.



Cela représenterait 3.000 livres de moins par an pour un ménage moyen et "la crise du niveau de vie s'étendra bien au-delà de cet hiver, jusqu'à l'année prochaine et 2024", ajoute le centre de réflexion dans une autre étude publiée elle aussi jeudi.



Le nombre de personnes "vivant dans la pauvreté absolue" devrait augmenter de trois millions, pour atteindre 14 millions en tout, selon la fondation, pour laquelle un soutient de dizaines de milliards de livres du prochain gouvernement est inévitable (le successeur de Boris Johnson sera connu ce lundi).



Ces publications alarmistes "mettent en évidence les difficultés croissantes de l'économie britannique", relève Susannah Streeter, analyste de Hargreaves Lansdown, et la perspective "d'un hiver aussi sombre" poussait jeudi la livre à un nouveau plus bas depuis la pandémie face au dollar, la devise s'approchant du seuil où elle retomberait à son plancher depuis 1985.



La favorite pour Downing Street, Liz Truss, a jusqu'alors privilégié les baisses d'impôts et assuré que les aides directes sont des "pansements".

Jeudi dans The Sun, elle a cependant assuré que si elle devient première ministre, elle va "fournir un soutien immédiat pour que les gens ne soient pas confrontés à des factures de carburant inabordables".