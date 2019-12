Des milliers de foyers sans électricité, la Corse isolée

23/12/2019 Libé

La tempête Fabien, qui a balayé le Sud-Ouest et la Corse, laissait toujours lundi matin des milliers de foyers sans électricité tandis que les transports entre l'île de Beauté et le continent étaient interrompus en raison d'une houle et de vents menaçants. Toutefois, la situation semblait revenir progressivement à la normale, l'alerte pour vents violents ayant été levée pour les deux départements corses par Météo France, dans son bulletin de 06H00. "Sur la Haute-Corse, le vent s'est nettement atténué (...) Sur la Corse du Sud, le vent faiblit également", souligne l'organisme de surveillance météo, qui note désormais des rafales allant de 80 km/h à l'aéroport de Bastia et sur le Cap Corse, à 97 km/h à Conca sur la côte orientale et 110 km/h à la Parata, près d'Ajaccio. A 21H00, seuls 18.000 foyers étaient sans électricité en France continentale (hors Corse), principalement en Nouvelle-Aquitaine, contre près de 100.000 dimanche matin, selon le service de presse de Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Dans l'île méditerranéenne, 3.500 foyers étaient également coupés dimanche soirée, selon EDF. "Je pense que d'ici Noël, tous les foyers seront rétablis", a déclaré la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne depuis la cellule de crise du gestionnaire du réseau électrique Enedis à Courbevoie, en région parisienne, soulignant qu'"il y a eu beaucoup d'intempéries" depuis début novembre. En Haute-Corse, quelques débordements ont été enregistrés sur le lit du Golo, notamment à Ponte-Novo où une personne a été évacuée, et dans la plaine de Vescovato où six personnes ont été mises à l'abri, selon les secours. Un "retour à la normale" a été observé en milieu d'aprèsmidi. La préfecture dit porter une surveillance attentive à l'épisode, d'autant plus que la végétation est "très affaiblie notamment à cause des pluies et du vent de ces derniers jours". L'île méditerranéenne était toujours coupée du continent dimanche soir: après la fermeture de l'aéroport d'Ajaccio, inondé, dès samedi, les vols des autres aéroports ont aussi été annulés dimanche. Des opérations de pompage étaient en cours dimanche soir pour tenter d'accélérer la réouverture de l'aéroport d'Ajaccio. Côté mer, aucun bateau n'effectue la traversée, du continent vers la Corse ou de la Corse vers le continent, même si le trafic devait reprendre lundi, selon la compagnie maritime Corsica Linea. Plusieurs milliers de passagers sont affectés. La circulation des trains, interrompue dimanche, doit reprendre progressivement lundi après-midi, ont annoncé les Chemins de fer de la Corse. "Tous les hivers, on a ce genre de phénomènes", assure Michel, un septuagénaire, en regardant les vagues à Ajaccio. "Voir l'aéroport inondé, c'est plus rare, mais cela arrive quand même. J'ai déjà vu cela", ajoute-t-il. Christine, la soixantaine, juge elle "les creux beaucoup plus impressionnants que d'habitude". Dans les Alpes-Maritimes, durement frappées depuis un mois par deux épisodes méditerranéens meurtriers, Météo-France a levé l'alerte orange aux vents violents à 19H00. Seule la Savoie restait lundi matin en vigilance orange pour avalanches et ce, jusqu'à mardi 21H00. Dans la nuit de dimanche à lundi, entre 20 à 30 cm de neige fraîche étaient tombés avec du vent fort vers 1.800m. "Cette neige repose souvent sur un manteau neigeux peu consolidé en surface sur 60 à 80 cm. Des avalanches de grande ampleur ont déjà été reportées hier après-midi, approchant ou traversant des routes d'altitude en Haute-Maurienne et Haute-Tarentaise", écrit lundi matin Météo France, qui estime que "l'activité avalancheuse attendue au cours des prochaines 24 heures est observée en moyenne deux à trois fois par an". Du côté du bilan humain, ces intempéries ont fait un blessé grave, un jeune homme de 19 ans, en Dordogne, et trois blessés légers. La tempête Fabien, a expliqué à l'AFP Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France, est provoquée par une différence exacerbée entre basses pressions sur les îles britanniques et hautes pressions au large du Maroc.