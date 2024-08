Des militants écologistes vandalisent une maison appartenant à Lionel Messi à Ibiza

11/08/2024

Des militants du collectif "Futuro Vegetal" ont aspergé de peinture noire et rouge la façade d'une luxueuse villa appartenant à la star du football Lionel Messi à Ibiza, une action présentée comme une critique de "la responsabilité des riches" dans la crise climatique.



Dans une vidéo rendue publique, deux militants sont filmés en train de vandaliser la façade blanche de cette maison située près de la crique de Cala Tarida, sur la côte ouest d'Ibiza, et tenant une banderole "Aidez la planète, mangez les riches, supprimez la police".



Dans un communiqué, le collectif, dont des militantes s'étaient collé la main sur un tableau de Goya dans le musée madrilène du Prado en novembre 2022, assure avoir voulu attirer l'attention sur "la responsabilité des riches dans la crise climatique" en visant la villa "illégale" de Messi.



Futuro Vegetal cite notamment un rapport d'Oxfam de 2023 assurant que les 1% les plus riches de la planète émettent autant de gaz à effet de serre que les deux tiers les plus pauvres de la population.



Lionel Messi, qui évolue actuellement à Miami, aux Etats-Unis, a acheté cette villa qui comprend notamment un spa avec un sauna et une salle de cinéma pour environ 11 millions d'euros en 2022, selon la presse espagnole.



Mais il n'a toujours pas pu obtenir de certificat d'habitabilité, un document délivré par les autorités locales et assurant que la résidence peut être occupée, parce que plusieurs chambres avaient été construites sur la propriété sans permis, toujours selon les médias espagnols.



Futuro Vegetal, lié à d'autres groupes dans d'autres pays aux modes d'action similaires, a déjà mis en scène des dizaines d'actions coup de poing en Espagne.



Outre l'action réalisée au Prado en 2022, ils ont ainsi éclaboussé de faux pétrole la cage en verre d'une réplique de momie au Musée égyptien de Barcelone, brièvement interrompu une rencontre de Coupe Davis de tennis à Malaga, ou encore aspergé de peinture à Ibiza un yacht réputé appartenir à l'héritière du géant américain de la grande distribution Walmart.



En mai dernier, deux militants de Futuro Vegetal ont été condamnés à Pau (sud de la France) à six mois de prison avec sursis pour avoir dégradé une station-service en septembre 2023, en France, à une trentaine de kilomètres de la frontière espagnole.



En janvier, les autorités espagnoles avaient annoncé l'arrestation de 22 membres du groupe, dont les deux qui s'étaient collé la main sur le tableau de Goya au musée du Prado, et les trois dirigeants du collectif.