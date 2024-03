Des matchs de Liga et de troisième division entachés d'incidents racistes

Haro sur le foot espagnol

31/03/2024

Un club espagnol de 3e division a refusé de finir un match samedi après une altercation entre son gardien de but et un supporter accusé de lui avoir lancé des insultes racistes, quelques heures après la condamnation par le Séville FC d'injures semblables envers un de ses joueurs et son entraîneur.



Ces incidents interviennent quelques jours après un match amical "pour la tolérance" entre l'Espagne et le Brésil, organisé mardi à Madrid en réponse aux injures racistes que subit l'attaquant brésilien du Real, Vinicius Junior, depuis son arrivée en 2018.



Samedi, Cheikh Kane Sarr, le gardien de but sénégalais du club de 3e division Rayo Majadahonda, a été expulsé à la 84e minute du match contre Sestao River après une altercation avec un supporter derrière son but, poussant son équipe à quitter le terrain et les arbitres à arrêter le match.

Selon la presse espagnole, plusieurs supporters de Sestao River, près de Bilbao, ont insulté Cheikh Sarr, 23 ans, après le deuxième but de leur équipe en fin de rencontre.



Un peu plus tôt dans la journée, le Séville FC avait déjà condamné "les insultes racistes et xénophobes" subies pendant son match à Getafe par l'Argentin Marcos Acuna, traité de "singe" selon le rapport d'arbitrage, et par l'entraîneur Quique Sanchez Flores qui assure avoir été traité de "gitan".

"Nous avons eu trois cas ignobles de racisme en Espagne rien que ce samedi", a regretté l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Junior, sur le réseau social X.



"A Sarr et au Rayo Majadahonda, que votre courage en inspire d'autres, les racistes doivent être dénoncés et les matches ne peuvent pas continuer avec eux dans les tribunes", a ajouté la star de la Seleção.

"Nous n'aurons la victoire que lorsque les racistes quitteront les stades pour aller directement en prison, une place qu'ils méritent".



L'attaquant brésilien est fréquemment victime de racisme dans le championnat espagnol, avec notamment un épisode à Valence en 2023 qui avait provoqué une vague d'indignation internationale et avait poussé les instances à reconnaître que le pays avait "un problème" avec les discriminations raciales.

"Notre équipe ne reprendra pas le match après que notre joueur a été la cible d'insultes racistes inacceptables", a écrit le Rayo Majadahonda sur X.



"C'est une honte absolue ce qui s'est passé aujourd'hui... Une partie du stade proférant des insultes racistes à l'encontre de notre coéquipier Cheikh Sarr, en raison de la couleur de sa peau", a regretté de son côté le capitaine du Rayo Jorge Casado sur Instagram. "Quelle honte, il semble fou que nous soyons en 2024 et que nous ayons des idiots sans cervelle dans les stades qui se déchaînent... Nous sommes tous Cheikh, non au racisme", a-t-il ajouté.

La fédération espagnole de football (RFEF) a déclaré qu'une de ses instances déciderait des suites à donner à l'incident.



"Le match a été suspendu après un incident entre des supporters (...) et Cheikh Sarr (... ) qui a déclaré avoir fait l'objet d'insultes racistes sans qu'aucun membre de l'arbitrage, compte-tenu de leur position sur le terrain, ne puisse les entendre", a-t-elle déclaré dans un communiqué.



L'arbitre Francisco Garcia Riesgo "a suspendu le match lorsque les joueurs de l'équipe visiteuse ont décidé de quitter le terrain en raison des événements susmentionnés, sans que l'arbitre puisse mettre en pratique le protocole antiraciste puisque l'équipe madrilène a refusé de continuer à jouer", a-t-elle justifié.

Il s'agit du deuxième match entaché de racisme présumé de la journée de samedi en Espagne, après les deux incidents survenus lors de la victoire 1-0 du FC Séville à Getafe.



L'arbitre de la rencontre Javier Iglesias Villanueva a écrit que des supporters de Getafe avaient crié "Acuna singe" et "Acuna, tu viens des singes" en direction de l'international argentin Marcos Acuna, ce qui l'a conduit à interrompre brièvement le match.



L'entraîneur de Séville, Quique Sanchez Flores, a de son côté déclaré qu'il avait été traité de "gitan" par certains supporters et s'est dit fier de ses origines.

"C'est une chose d'être gitan ou partiellement gitan, et une autre de l'utiliser comme une insulte raciste - je trouve cela odieux", a-t-il commenté.