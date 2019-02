Des matchs à suspense jusqu’au bout

17ème journée du championnat Pro 1 de football

09/02/2019 Khalil Benmouya

La 17e journée du championnat national de football se déroulera en cette fin de semaine avec au programme des matchs intéressants que ce soit en haut ou en bas du tableau.

Alors que la première rencontre de cette journée devait opposer vendredi soir la RSB au MAT, ce samedi à partir de 15h, le KACM recevra le RCOZ au Grand stade de Marrakech. Un match déterminant pour les hommes d’Aziz El Amri qui n’ont plus gagné depuis la cinquième journée et qui se retrouvent derniers au classement avec 13 points au compteur. Une dernière chance peut-être pour El Amri qui n’a connu que des défaites depuis son arrivée à la tête de l’équipe et qui espère obtenir un résultat positif pour relancer son groupe. En face, le RCOZ n’est pas mieux loti, mais sa situation n’est pas aussi inquiétante.

A 17h, l’OCK accueille le DHJ dans un derby phosphatier alléchant. Ayant retrouvé le goût de la victoire avec l’arrivée de Rachid Taoussi, les Khouribguis comptent bien l’emporter pour s’éloigner davantage de la zone rouge. Le Difaâ, avec seulement trois longueurs d’avance sur son adversaire du jour traverse une période difficile et tentera de se ressaisir.

A 19h, l’AS FAR reçoit le CRA au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat. Avec 18 unités à leur actif, les coéquipiers de Bourkadi ne devancent que de deux points le Chabab d’El Hoceima qui en compte 16. Là aussi, les débats seront très serrés entre deux équipes qui cherchent à améliorer leur classement avant qu’il ne soit trop tard.

Pour ce qui est de la journée de dimanche, le seul match programmé mettra aux prises l’IRT et le MCO au Grand stade de Tanger à 18h. Cinquièmes au classement avec 23 points, les Tangérois sont favoris du fait qu’ils bénéficient de l’avantage du terrain et du public. Ils n’auront d’yeux que pour la victoire qui leur permettra de continuer leur bonhomme de chemin avec plus de sérénité. Toutefois, les hommes de Karkach semblent retrouver leur rythme de croisière et sont en mesure de créer la surprise.

Lundi, l’OCS accueillera le FUS, à huis clos, au stade El Massira à 15h. Les deux autres rencontres devant opposer le CAYB au WAC et le RCA au HUSA ont été reportées à une date ultérieure.

Programme avec arbitres



Samedi

15h00 : KACM-RCOZ au Grand stade de Marrakech (Mohamed Ballout)

17h00 : OCK-DHJ au complexe OCP à Khouribga (Abdelaziz Lemsellek)

19h00 : AS FAR-CRA au complexe Moulay Abdellah à Rabat (Jalal Jiyed)

Dimanche

18h00 : IRT-MCO au Grand stade de Tanger (Brahim Nordine)

Lundi

15h00 : OCS-FUS au stade El Massira à Safi à huis clos (Yassine Bouslim)



Championnat D2



Le championnat de seconde division de football, Botola Pro Maroc Telecom D2, se poursuivra ce week-end avec la programmation des rencontres de la 19ème journée, selon le programme (avec arbitres) qui suit :

Samedi à 15h00

ASS-CAK au terrain Boubker Amer à Salé (Nabil Benrkiya)

IZK-CJBG au terrain 18 Novembre à Khémisset (Hassan Rahmani)

JSKT-WAF au terrain municipal à Kesbat Tadla (Abdelouahed Fatihi)

OD-CRS au terrain Ahmed Fana à Dcheira (Essadi El Hanafi)

RCAZ-RAC au stade El Abdi à El Jadida (Abderrahim Yaagoubi)

WST-USK au terrain municipal à Témara (Mohamed Slimane)

Dimanche à 15h00

KAC-JSM au terrain municipal à Kénitra (Slimane El Attifi)

MAS-RBM au complexe sportif de Fès (Karim Sabri)