Des mastodontes de la high-tech saluent l'engagement du Maroc en faveur de la transformation digitale

06/06/2023

Réunis dans le cadre de GITEX Africa, des leaders mondiaux du high-tech ont salué l'engagement du Maroc en faveur de la transformation digitale à travers des initiatives visant à positionner le Royaume comme un hub technologique majeur en Afrique.



"Cette démarche témoigne de la reconnaissance de l'importance de valoriser les technologies avancées et de la forte volonté de promouvoir l'innovation, d'attirer les investissements, de développer l'infrastructure numérique et de cultiver une main-d'œuvre qualifiée", a déclaré à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, le Senior vice-président de la région d'Europe centrale et orientale, du Moyen-Orient, de la Turquie et de l'Afrique (CEEMETA) chez Dell Technologies, Mohammed Amin, en marge de cet événement placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



M. Amin a relevé que le Maroc a adopté une approche proactive en adoptant des politiques et des stratégies visant à favoriser la transformation digitale à tous les niveaux et mettant l'accent sur des domaines clés tels que l'innovation, l’e- gouvernement, l'éducation numérique, la cybersécurité et l'infrastructure numérique.



"En tant que marché clé dans la région CEEMETA, le Maroc joue un rôle stratégique pour Dell Technologies. Nous croyons fermement à la vision du Royaume de devenir une économie numérique et nous sommes résolus à soutenir cette transformation en travaillant en étroite collaboration avec nos clients et nos partenaires locaux", a-t-il affirmé, ajoutant que "ce qui motive particulièrement notre intérêt pour le Maroc est la conviction que ce pays possède un potentiel important de croissance et de développement". Dans ce sillage, M. Amin a indiqué que les ambitions de Dell au Maroc "sont ancrées dans notre engagement à soutenir la transformation numérique du Royaume et à contribuer à sa vision de devenir une économie digitale de premier plan".



Pour sa part, Jagat Shah, fondateur et PDG de Mitsumi Distribution, a indiqué que "grâce à une population jeune, dynamique et hautement qualifiée, le Maroc sera l'un des plus grands hubs d'Afrique, soutenant la transformation digitale non seulement pour les pays du continent, mais pour toute la région".



Le patron de Mitsumi Distribution, leader mondial dans la distribution de matériels et solutions IT, a indiqué que GITEX Africa est une vitrine mondiale pour mettre en avant les différentes avancées et réalisations menées par le Royaume en matière d’innovation technologique, affirmant que le Royaume a tous les atouts pour jouer le rôle de locomotive de la transformation digitale de l’économie africaine.



M. Shah a, dans le même sens, relevé que le Royaume, qui abrite des représentations des plus grandes firmes mondiales, y compris de Mitsumi Distribution, "constitue une porte d'entrée stratégique vers les marchés africains et européens", rappelant que la ville de Casablanca abrite déjà le bureau régional de son groupe pour le Maghreb et l’Afrique francophone.



"C’est tout naturellement que le groupe a décidé de développer ses activités au Maroc et d’ouvrir un bureau qui sera un centre d’activité pour tous les pays francophones en Afrique", a expliqué M. Shah, se disant impressionné par la rapidité de la croissance du marché marocain et exprimant la disposition de Mitsumi Distribution de contribuer à la transformation numérique en cours dans la région.



Porté par l'Agence de Développement du digital (ADD) sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, cet événement a réuni des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires pour trois jours d'échanges riches entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.



Plus grand événement d'entrepreneuriat en Afrique, GITEX Africa est une initiative de GITEX Global à Dubaï, le plus grand salon mondial de la technologie et des start-up, classé comme le meilleur au monde par les dirigeants mondiaux de la technologie, et qui fait escale dans cette première édition au Maroc, retraçant ainsi son engagement pour accélérer le développement des infrastructures numériques en Afrique.