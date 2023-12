Des lunettes qui déstressent les patients pendant une opération

Se faire opérer n’est jamais un moment très agréable. Cela peut même être une grande source d’angoisse pour certaines personnes. La société Relax, installée à Villamblard (Dordogne), a trouvé une idée afin d’aider les patients à atténuer leur stress avant et pendant une intervention.



«Il existe déjà des casques de réalité virtuelle mais ils ne sont pas adaptés au bloc opératoire et à une patientèle parfois âgée », explique Kristelle Stel, qui a fondé l’entreprise avec son mari, dans un entretien avec nos confrères de Ouest-France.



Face à ce constat, le couple s’est lancé le défi fin 2018 de trouver une solution et a mis au point un dispositif technologique composé de lunettes 2D et d’un casque audio. Pourquoi pas de la 3D? «Cela créerait un conflit entre l’oreille interne et le cerveau. On aurait des effets indésirables comme des nausées, des céphalées ou des vomissements et ce n’est pas du tout ce que nous recherchons», poursuit la femme de 50 ans.



Le dispositif Relax peut être utilisé dans différentes situations : soit avant une intervention sous anesthésie générale, soit avant et durant une opération sous anesthésie locale. Dans tous les cas, son objectif est identique : apporter calme et sérénité au bloc opératoire «en limitant toute la douleur et le stress induits par les images ou les sons» du milieu hospitalier. Lunettes sur les yeux et casque sur les oreilles, les patients sont «dans leur bulle » mais sans être totalement coupés du monde. «Les soignants peuvent continuer de leur parler».



Les opérés ont le choix entre plusieurs contenus. Ils peuvent par exemple regarder des reportages qui les transportent en Normandie, en Bretagne, en Corse ou encore à l’étranger. «Ils partent en voyage tout en restant au bloc», sourit Kristelle Stel. Avec leur musique relaxante, d’autres programmes leur proposent d’observer des aurores boréales, les profondeurs des océans, des canyons… Autre option : des films d’animation réalisés par des étudiants. Car les lunettes conviennent aussi bien aux adultes qu’aux enfants. « Elles sont légères, confortables et s’adaptent à la majorité des vues. »



Aujourd’hui, le dispositif Relax est loué par une vingtaine d’établissements de santé en France. Il est utilisé en pédiatrie, en cardiologie interventionnelle, en implantologie dentaire, en orthopédie… Et les retours sont très positifs, selon la cofondatrice de la société. « Les patients s’apaisent en quelques minutes seulement, c’est instantané. » L’appareil leur permet également de ne plus avoir recours aux drogues de confort, qui sont souvent des produits très lourds et déterminent le temps qu’ils passeront en salle de réveil. «Ils se réveillent plus détendus et plus sereins».

Mais le bénéfice ne se ressent pas uniquement du côté des opérés.



«Puisqu’ils sont moins stressés, leurs corps se détendent et il y a donc moins de résistance, affirme Kristelle Stel. Cela permet parfois aux chirurgiens d’être plus efficaces et plus rapides». La prise en charge avant, pendant et après l’intervention est facilitée. Interrogée par France 3 Nouvelle-Aquitaine, une cadre en endoscopie digestive et bronchique de l’hôpital Haut-Lévêque de Bordeaux (Gironde) confirme une «réalisation des actes facilitée pour les soins» liée à une «diminution du stress et de l’anxiété» des patients.



Le couple est persuadé que son dispositif pourrait être utilisé dans d’autres secteurs, comme le monde de l’entreprise. «Il pourrait par exemple servir aux soignants qui auraient besoin d’un moment de repos lors d’une journée difficile». Il pourrait également permettre à n’importe quel salarié de se créer «une bulle de déconnexion» au bureau ou bien d’aider les sportifs à se vider la tête avant une compétition importante. «Les possibilités sont infinies», lance Kristelle Stel, très fière de cette innovation française.



Le dispositif Relax est en effet fabriqué à 80 % dans l’Hexagone. «On essaye de travailler le plus localement possible», souligne la quinquagénaire. Les lunettes sont réalisées à Grenoble (Isère), les casques à Saint-Etienne (Loire), les cartes électroniques à Pessac (Gironde). «Et tout l’assemblage se passe en Corrèze», glisse-t-elle.