Des joueurs de renommée internationale attendus à la 38ème édition

Grand Prix Hassan II de tennis

27/03/2024

La 38ème édition du Grand Prix Hassan II de tennis, qui sera disputée sur les courts du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA) du 31 mars au 7 avril prochain, verra la participation de joueurs de renommée internationale, a souligné, mardi à Marrakech, le directeur du Tournoi, Hicham Arazi.



Cette 38ème édition sera rehaussée par la participation de joueurs de renom, qui ont exprimé leur joie de prendre part à ce premier tournoi de la saison sur terre battue, a relevé M. Arazi lors d’une conférence de presse destinée à jeter la lumière sur les derniers préparatifs pour cette manifestation sportive d'envergure.



Il a dans ce sens évoqué la tête de Série numéro 1 du tournoi, le Serbe Laslo Djere (35è mondial), le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur de trois tournois du Grand Chelem et l’Italien Matteo Berrettini, qui avait atteint en 2019, le stade des demi-finales à l'US Open.



S’agissant de la participation marocaine, il a indiqué que deux joueurs marocains ont reçu les wild cards (invitations), à savoir Elliot Benchetrit (660è mondial) et le jeune prometteur Karim Bennani, qui s’est illustré en devenant champion d’Afrique chez les U18, lors du Championnat d’Afrique de tennis, qui s’est déroulé en février dernier au Caire.



Outre ces deux joueurs marocains, deux tennismen arabes ont aussi reçu des invitations. Il s’agit du Tunisien Aziz Dougaz (234è mondial) et du Jordanien Abdullah Shelbayh (228è mondial), a-t-il fait savoir.

De son côté, le vice-président de la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT), Aziz Laarraf, a souligné l'importance de cet unique tournoi "ATP 250" sur le continent africain, qui connaît la participation de figures du tennis désireuses d'améliorer leur classement et de se préparer aux prochains tournois programmés sur terre battue.



Dans ce cadre, il a salué les efforts menés par le RTCM afin de faire de cet événement international, une réussite, mettant en avant l'infrastructure et les équipements dont dispose ce club, à même de lui permettre d’accueillir de grandes manifestations de tennis.



Il a exprimé le vœu de voir cette compétition drainer un grand public pour suivre les matchs programmés dans le cadre de cette nouvelle édition, étant donné l’importance des supporters en termes de motivation des joueurs et de consolidation du rayonnement de cette manifestation, qui se caractérise par une participation qualitative de tennismen de renom.



Pour sa part, le président du RTCM, Aziz Tifnouti a relevé que toutes les dispositions ont été prises et tous les intervenants de la ville de Marrakech sont mobilisés afin que cette prestigieuse manifestation soit une grande réussite et une belle fête tennistique.



Dans la foulée, M. Tifnouti a indiqué que le Grand Prix Hassan II de tennis, le plus grand tournoi en Afrique et premier tournoi de la saison sur terre battue, est devenu un passage indispensable des tennismen vers des challenges prestigieux.



"Ce tournoi, qui fait actuellement partie de la série ATP 250, témoigne de la capacité du Maroc à relever les défis et à organiser de grandes manifestations sportives", a-t-il ajouté, notant que le Royaume est doté de tous les atouts à même de lui permettre d’accueillir des manifestations de haut niveau.



Le Maroc se hisse au rang des pays auxquels les instances sportives mondiales vouent admiration et distinction, gagnant ainsi ses galons de terre de tolérance, d’hospitalité et de sport, a-t-il ajouté.

Marrakech, ville impériale et cosmopolite présente le cadre agréable pour de telles manifestations, a-t-il poursuivi, mettant l’accent sur l’importance des retombées d'ordre touristique et culturel de cette manifestation sur la Cité ocre.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et organisé par la FRMT, le Grand Prix Hassan II, qui se joue depuis 2016 sur les courts du RTCMA, constitue un véritable rassemblement des superstars du tennis mondial, offrant une expérience inoubliable aux fans avides d’assister aux échanges les plus intenses sur terre battue.



Cette 38ème édition connaîtra la participation de plusieurs tennismen classés dans le Top 100 mondial, dont le Serbe Laslo Djere (35è mondial), l'Autrichien Sébastian Ofner (40è mondial), le Britannique Daniel Evans (43è mondial), le Chilien Alejandro Tabilo (44è mondial) et l'Espagnol Roberto Carballes Baena (64è mondial).



Au programme de ce tournoi figurent aussi une exhibition Show à la Place Jemaâ El Fna (31 mars), une soirée des joueurs (02 avril) ainsi qu’un Kids Day au RTCMA (03 avril).

Le tirage au sort du tableau final du simple aura lieu samedi 30 mars au RTCM.

A rappeler que l’Espagnol Roberto Carballes Baena avait remporté la 37ème édition du Grand Prix Hassan II.