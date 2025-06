Des investisseurs saoudiens explorent les opportunités d'investissement au Maroc

30/06/2025

Une délégation de haut niveau de la Fédération des Chambres de commerce saoudiennes (FSC) a entamé dimanche une visite au Maroc, précédée d'une visite similaire en Mauritanie, au cours de laquelle elle a tenu des réunions avec des acteurs économiques marocains en vue de conclure des accords commerciaux et des partenariats.



Un total de 30 entreprises saoudiennes comptent conclure des accords commerciaux et des partenariats avec leurs homologues marocaines, afin de renforcer les relations de coopération économique et d'explorer les opportunités d'investissement disponibles.



Cette initiative s'inscrit dans les objectifs de la Vision saoudienne 2030, qui visent à diversifier l'économie nationale, à renforcer les partenariats économiques internationaux et à attirer des investissements de qualité dans le Royaume saoudien, rapporte la MAP.



Conduite par le président de la FSC, Hassan Al-Huwaizi, la délégation comprend plus de 30 investisseurs saoudiens, ainsi que des représentants de diverses agences gouvernementales.



La délégation saoudienne a tenu des réunions avec des responsables marocains afin de mettre en lumière les opportunités et les incitations à l'investissement au Maroc, ainsi que les possibilités de sceller des partenariats dans des secteurs économiques ciblés.



Les deux côtés espèrent que cette visite ouvrira de nouveaux horizons de coopération en matière de commerce et d'investissement, ajoute la même source, précisant que le volume des échanges commerciaux avec le Maroc s'élève à 5 milliards de riyals saoudiens, dont 13% d'importations, ce qui témoigne d'un important potentiel d'investissement inexploité.



A travers ses visites d'affaires officielles dans 17 pays ces derniers mois, la Fédération des Chambres de commerce saoudiennes déploie des efforts pour explorer de nouveaux marchés et opportunités et augmenter le volume d'échanges commerciaux et d'investissement avec les pays du monde entier, conclut la même source.