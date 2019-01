Des investisseurs italiens saluent les performances économiques réalisées au Maroc

Une rencontre a été organisée par la Chambre de commerce de Terni et la Fondation Leonardo Creacion en Italie

19/01/2019

Des investisseurs italiens ont salué, récemment à Terni, au Centre d'Italie, les performances économiques réalisées au Maroc, sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI.

Lors d'une rencontre organisée par la Chambre de commerce de Terni et la Fondation Leonardo Creacion spécialisée dans les prestations économiques, ces investisseurs ont souligné que le Maroc a pu drainer davantage d'investissements italiens grâce aux réformes économiques engagées par le Royaume, mettant en avant les atouts du système fiscal et de la législation commerciale au Maroc.

Dans ce contexte, rapporte la MAP, l'expert en économie, Massimo Briasca, a passé en revue les différents chantiers économiques au Maroc qui suscitent l'intérêt des hommes d'affaires étrangers, à leur tête le Plan Maroc Vert et les opportunités qu'il offre en matière d'agriculture, ainsi que le plan du tourisme durable.

Il a, par ailleurs, rappelé le lancement par le Maroc de plusieurs grands projets en matière d'énergie renouvelable, dont la centrale solaire d'Ouarzazate, le projet Noor Boujdour 1 qui produira près de 600 MW et les centrales solaires Noor Laâyoune et Midelt, notant que les efforts du Maroc visant la construction d'infrastructures utilisant des énergies propres en font une destination de choix pour les investisseurs.

De son côté, Dominique Bolsila, président d'une société privée, a affirmé que l'investissement au Maroc ne se limite pas au domaine économique, mais concerne aussi le secteur du sport, en particulier le football, faisant savoir qu'au mois de février, sa société va ouvrir une institution de football à Casablanca pour permettre aux jeunes de s'entraîner, grâce à des cadres sportifs compétents des deux pays.

Cette institution, a-t-il dit, a prévu une série de rencontres avec des responsables du secteur du sport au Maroc, en vue de faire réussir cette expérience, dans la perspective de la généraliser dans d'autres villes.

Pour sa part, l'ambassadeur du Royaume à Rome, Hassan Abouyoub, a souligné, dans une allocution à cette occasion, la nécessité pour les deux pays d'oeuvrer de concert afin de relever le défi de la compétitivité mondiale, dans le cadre d'un partenariat à long terme.

Il a également mis l'accent sur l'importance que revêt l'établissement de partenariats entre les régions des deux pays et la mise en place d'une plateforme électronique pour créer un moyen de communication entre elles.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part plusieurs responsables locaux, des représentants d'institutions financières et des hommes d'affaires marocains et étrangers, a été l'occasion d'informer les investisseurs italiens des opportunités dont recèle le Maroc et des grands projets lancés, et de consolider aussi les relations commerciales, économiques et financières entre Rabat et Rome.