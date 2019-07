Des initiatives vertes créatrices de richesse à Assa-Zag

02/07/2019

Assa-Zag nourrit de grands espoirs pour l'avenir de son économie et semble être sur les bons rails pour redonner à sa structure d'investissement une dimension plus verte en vue de favoriser la création de richesses dans cette province d'importance primordiale dans les régions du Sahara marocain.

En effet, Assa-Zag entend compter sur des idées innovatrices et non conventionnelles dans ses efforts soutenus visant la préservation et la protection de ses ressources naturelles, ainsi que l’adaptation à son climat difficile.

Ce souci prend forme petit à petit grâce à un certain nombre d'initiatives menées par des acteurs publics et privés locaux, notamment le Conseil provincial, le tissu associatif, les porteurs de projets, outre les programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et les plans d’action des départements gouvernementaux relatifs aux chantiers propres.

Lors d'une conférence organisée récemment à Assa, la capitale de la province, une pléiade d'experts et d'acteurs économiques nationaux et internationaux ont formulé des recommandations encourageant les investissements dans l'économie verte.

Il s’agit, ont-ils expliqué, d’élargir la superficie des zones agricoles, de réhabiliter les oasis, d’organiser davantage les pâturages, de renforcer les programmes sociaux et solidaires, de favoriser l’émergence d’un "produit réel" pour l'écotourisme et le tourisme thématique, et de consacrer la culture du recours aux énergies renouvelables.

Dans le même contexte, le programme de développement provincial 2018-2022, approuvé par le Conseil provincial en octobre 2017, prévoit la réalisation de nombreux projets portant sur la promotion de la compétitivité de l'économie, le renforcement de la complémentarité en matière d'économie sociale, la régulation et la qualification de l'économie rurale, avec un accent particulier sur la consolidation de l’offre des produits du terroir liés à l’élevage camelin, à l’agroalimentaire et aux plantes aromatiques et médicales.

La protection de l'environnement, l'efficacité énergétique, l'économie verte, l'écotourisme et la préservation du patrimoine culturel sont au premier plan des projets prévus dans le cadre de ce programme.

Parmi les autres projets figurent la création d'une petite zone industrielle pour les produits agricoles, en plus de l’appui de la plantation de cactus, d'arganier et de palmiers dattiers à travers la création d'une unité industrielle chargée de la valorisation des dattes et des activités de pâturage.

Le programme propose également des solutions fondées sur la promotion de la stabilité dans les axes urbains et ruraux, conformément à une approche portant sur la durabilité et l’aménagement du territoire. A cela s’ajoute le renouvellement des mécanismes et méthodes de mobilisation des ressources en donnant une dimension internationale au coût du volet écologique et social dans l'exploitation des ressources.

Pour renforcer la tendance vers une économie verte, le Conseil provincial a mis en place un nombre de cadres pour canaliser les investissements et diversifier leurs sources de financement, comme l'initiative "Ville durable 2030", lancée en 2017 en vue de relever les défis du développement durable et de faire d’Assa une source de richesse et d'investissement, ainsi que le projet "Un voyage dans la nature et la campagne" (deux voyages pour les voyagistes internationaux en 2017 et 2018).