Des footballeuses maliennes au championnat marocain

06/10/2021

Quatre joueuses maliennes ont signé les contrats de leur transfert vers les clubs marocains de l'Ittihad de Tanger(IRT) et d’Atlas Fkih Ben Salah, rapporte le journal local "L'Essor". Il s’agit des milieux de terrain Aïssata Sangaré et Fatou Bah, et de l’arrière droit Fatoumata Dembélé qui se sont engagées pour trois ans avec l'IRT, précise le quotidien, ajoutant que l’attaquante Hawaa Tangara va renforcer pour une saison les rangs de Fkih Ben Salah. Les trois premières joueuses évoluaient, jusque-là, aux Amazones de la Commune V, alors que la quatrième portait les couleurs de l’AS Real. Fatoumata Dembélé, la nouvelle recrue de l'IRT, a exprimé sa joie après la signature de ce premier contrat pro. Avec ces quatre transferts, le nombre des footballeuses maliennes évoluant au championnat marocain s'élève à huit. Ils'agit de Salimata Diarra, Bintou Koïté (Chabab Atlas Khénifra), Agueissa Diarra (Laâyoune), Aïcha Samaké (Sporting de Casablanca),Aïssata Sangaré, FatouBah, Fatoumata Dembélé (Ittihad de Tanger) et Hawaa Tangara (Fkih Ben Salah).