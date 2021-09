Des firmes polonaises en visite au Maroc: De véritables opportunités d’investissement dans les provinces du Sud

15/09/2021

L’ ambassade du Maroc à Varsovie organise en collaboration avec les centres régionaux d’investissement (CRI) des provinces du Sud une mission économique à Laâyoune et Dakhla d’une importante délégation d’hommes d’affaires polonais pour la prospection des opportunités d’investissement dans les régions de Laâyoune Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab. Cette mission, entamée lundi, « est aussi l’occasion de mettre en valeur la destination Maroc et de contribuer au rayonnement touristique et culturel » de ces régions, d’après l’ambassade du Maroc à Varsovie qui indique en outre que c’est le couronnement d’efforts de rapprochement et de prospection de la part des entrepreneurs privés polonais qui avaient formulé leur volonté d’investir dans les provinces du Sud du Royaume du Maroc dans des déclarations dûment signées lors des multiples séances de travail ayant réuni l’ambassadeur marocain en Pologne, Abderrahim Atmoun avec des représentants de firmes polonaises de renommée internationale. A travers ladite mission économique, les représentants de ces firmes rencontreront les responsables des centres régionaux d’investissement (CRI) de la région et tiendront des réunions de travail B2B avec les dirigeants d’entreprises marocaines de même qu’ils effectueront des visites aux grands projets structurants. Il est à signaler, par ailleurs, que ces firmes polonaises s’activent dans les secteurs de la fabrication de solutions d’éclairage professionnelles, les technologies de fabrication d’hélicoptères ultralégers à multiples usages, y compris notamment dans les domaines sanitaire et agricole, la production de poteaux électriques d’éclairage et de télécommunication, la production de bornes de recharge pour voitures électriques, la fabrication d’équipements et de matériels de lutte contre les incendies et la production de conteneurs spécialisés pour le marché militaire et civil. Les membres de la délégation polonaise ayant pris part à cette importante mission économique ont mis en exergue l’intérêt grandiose suscité par l’attrait fructueux du développement des provinces du Sud. Ils ont ainsi exprimé leur souhait de prendre part à la dynamique économique locale en prospectant et en saisissant toutes les opportunités d’investissement offertes par les potentialités économiques dont regorge le Sahara marocain. Cette visite, ont-ils précisé, a pour objectif notamment de s’informer des efforts de développement consentis par le Maroc aux niveaux national et régional, en particulier dans les provinces du Sud et de constater in situ les efforts déployés à travers un certain nombre de réalisations d’infrastructures de grande envergure dans divers secteurs, particulièrement dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab. Là-dessus, cette visite permettra également d’avoir une idée sur les secteurs d’investissement potentiels dans la perspective de créer la richesse et des opportunités d’emploi au niveau des provinces de cette région. « Le Maroc, grâce à sa situation géographique, son ouverture, sa culture, sa diversité, son climat des affaires favorable, offre un atout idéal aux investissements étrangers, outre la fiscalité avantageuse favorable à l’investissement », précise l’ambassade du Maroc à Varsovie. Et d’ajouter qu’il s’agit d’une chance pour les entreprises polonaises de constater les opportunités qu’offre la région et les atouts de stabilité politique ainsi que le développement économique que connaît le Maroc grâce aux réformes audacieuses menées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.