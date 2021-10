Des films marocains parmi les primés

Tomber de rideau sur le Festival d’Alexandrie

03/10/2021

La 37ème édition du Festival du cinéma méditerranéen d’Alexandrie a pris fin, jeudi soir, par la remise des prix aux meilleures œuvres cinématographiques, dont des films marocains.



Ainsi, le film marocain “Morjana” du réalisateur Jamal Souissi a remporté le prix «Nour El-Sherif du cinéma arabe», alors que le réalisateur Driss Roukh a décroché le prix de la meilleure réalisation pour son film «Jrada Malha».



Le directeur de la photographie du film “Annatto” (réalisé par Fatima Boubakdi) Ayoub Lahnoud a reçu le prix «Mahmoud Abdel Aziz », tandis que le costumier du film a reçu le prix des meilleurs éléments artistiques.



En compétition officielle, le prix de la meilleure œuvre a été décerné au film bosniaque «Ces nuits noires» du réalisateur franco-bosniaque François Lionel. Le film raconte l’histoire d’Haska, 28 ans, qui vit à Sarajevo pendant la guerre, et essaie de normaliser son quotidien, même dans un contexte de folie...



Une ville assiégée qui a été lourdement bombardée, sans eau ou électricité. Mais la mort d’Alvear, son amant au front, change radicalement sa vie. Elle refuse d’affronter la réalité et essaie de résister seule, mais à la fin elle décide de s’échapper.



Le film a également remporté le prix du meilleur scénario pour François Lonil et Nevin Smerdzic. Le prix spécial du jury est allé à un film français, tandis que Vinko Moderndorfer a remporté le prix du meilleur réalisateur, pour son film «L’impasse» (Slovénie).



Dans la compétition des films narratifs et courts métrages documentaires, le prix du meilleur film narratif est allé à «Al Kasr Asharqui» (Liban), et le film «Nobody » (Roumanie, Italie) a remporté le prix du meilleur film documentaire, alors que le prix du jury est revenu ex aequo à “Adieu Vesna”, (Slovénie) et “J’aime” (Italie).