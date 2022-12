Des experts appellent à soutenir le projet de gazoduc Nigeria-Maroc

Forum Golfe-Euro-Méditérannée à Marrakech

11/12/2022

Des experts participant au premier Forum économique parlementaire pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe ont souligné la nécessité de soutenir le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, lors d'une séance plénière tenue jeudi à Marrakech.



Dans le but de promouvoir la chaîne logistique énergétique euro-africaine et de créer un écosystème commun pour la gestion du gaz naturel liquéfié (GNL), les experts ont soutenu cette initiative, tout en soulignant le rôle pivot de la coopération Nord-Sud pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, rapporte la MAP.



Compte tenu de l'hétérogénéité économique, énergétique et géopolitique de la région euro-méditerranéenne et du Golfe, le dialogue politique ainsi que la coopération et la coordination transrégionales ont été unanimement reconnus comme essentiels pour contrer les crises énergétiques et climatiques actuelles.



Les participants à cette séance plénière ont aussi évoqué la nécessité de mettre en place des centres de recherche scientifique internationaux focalisés sur la sécurité et la transition énergétiques, impliquant tous les pays.



Par ailleurs, ils se sont accordés sur le besoin d’assurer un financement adéquat pour la transition verte par la mise en œuvre de mesures supplémentaires, compte tenu de la rareté des ressources disponibles par rapport à l’ampleur du financement nécessaire.

Dans leurs conclusions, les intervenants à cette session ont souligné l'absolue nécessité de favoriser la création de la Communauté énergétique euro-méditerranéenne et du Golfe.



Ils ont appelé, en outre, à promouvoir l'harmonisation des cadres réglementaires et législatifs, tant dans le secteur de l'environnement que dans celui de l'énergie, de faire progresser le développement et l'intégration d'infrastructures régionales communes, de systèmes logistiques et d'échanges commerciaux et de favoriser les investissements à long terme et à fort capital, tout en renforçant les partenariats public-privé et la coopération avec les institutions financières internationales.



Enfin, il a été suggéré que le panel de l'Assemblée parlementaire méditerranéenne (APM) sur le commerce et les investissements soit la plateforme pour faciliter l'établissement de la nouvelle Communauté et d'identifier les principales priorités et les sujets stratégiques sur lesquels se concentrer.



Suivant l'exemple de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), le panel soutiendrait une initiative parlementaire visant à promouvoir la Communauté, qui réunira notamment des représentants des commissions de l'énergie des Parlements nationaux, des producteurs d'énergie, des représentants des agences nationales de l'énergie, les entités de transmission et de transport de l'énergie et les régulateurs de l'énergie, dans le but de doter la Communauté d'une structure organisationnelle permanente avec un soutien parlementaire.



Le Forum économique parlementaire pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, organisé par la Chambre des conseillers du Maroc et l'Assemblée parlementaire pour la Méditerranée, cherche, à travers la participation active de parlementaires venant d'une trentaine de pays, à œuvrer au changement face aux principaux défis sociaux, économiques et climatiques, à même d'assurer une intégration économique plus efficace et capable de résister aux facteurs externes, ainsi que de créer un réseau d'échanges commerciaux Sud-Sud élargi et de mettre en place une zone intégrée de production et de commercialisation d'énergie verte, jouissant de l'autosuffisance.