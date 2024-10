Des étudiants palestiniens saluent le soutien apporté par SM le Roi Mohammed VI à l'enseignement à Gaza

16/10/2024

Des étudiants palestiniens de la Faculté du Roi Hassan II des Sciences Agronomiques et Environnementales relevant de l'Université Al-Azhar de Gaza ont salué, lundi au Caire, le soutien apporté par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, au secteur de l'enseignement à Gaza, eu égard à la crise actuelle.



Dans des déclarations à la MAP, ces étudiants ont mis en avant le soutien que l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, ne cesse d'apporter aux étudiants palestiniens, faisant part de leur joie de se voir octroyés des bourses pour poursuivre leurs études à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV Hassan II) de Rabat, et ce dans le cadre de l'accord de partenariat signé entre l'Institut, l'Agence et l'Université Al-Azhar de Gaza pour soutenir les filières d'enseignement spécialisées de la Faculté du Roi Hassan II de Gaza.



"L'obtention d'une bourse de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif pour poursuivre les études à l'IAV Hassan II de Rabat représente pour nous une lueur d'espoir après la suspension des études pour toute une année", a indiqué l'étudiant Mohieddine Shehadeh, exprimant ses sincères remerciements et sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour l'action du Souverain en faveur des étudiants palestiniens.



De son côté, l'étudiant Mohammed Al-Halimi a exprimé ses remerciements à l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, qui lui a offert, ainsi qu'à ses collègues, l'opportunité de poursuivre leurs parcours académiques au Maroc après "le bombardement et la destruction" de leur université à Gaza, se disant "heureux" du soutien apporté par le Maroc aux étudiants palestiniens.



Pour sa part, le président du conseil d'administration de l'Université Al-Azhar de Gaza, Khalil Abu Foul, s'est félicité du soutien constant apporté par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste, et le Royaume du Maroc frère, réitérant ses remerciements et sa gratitude à SM le Roi, au gouvernement et au peuple marocains pour leurs positions soutenant la Palestine.



Il a évoqué, dans ce sens, une série de projets et d'actions en faveur de la bande de Gaza et de la Palestine en général, initiés par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, dont l'acquittement des frais du premier semestre au profit des étudiants de la Faculté du Roi Hassan II des Sciences Agronomiques et Environnementales de l'Université Al-Azhar, construite grâce à un généreux don de SM le Roi, en plus de la graduation de quarante étudiants et l'appui technique aux serveurs de l'université pendant trois ans, ainsi qu'à sa plateforme électronique d'enseignement.



Et d'ajouter qu'"une bourse a été accordée à six étudiants de dernière année de spécialité en médecine vétérinaire, et à cinq étudiants de la spécialité production animalière pour bénéficier d'une formation à l'IAV Hassan II de Rabat à la faveur du partenariat stratégique le liant à l'Université Al-Azhar de Gaza".



Le président du Conseil d'administration a également exprimé ses remerciements et son appréciation à l'ambassadeur de SM le Roi au Caire et aux membres de l'ambassade pour avoir facilité les formalités d'entrée d'étudiants palestiniens au Maroc, ainsi que pour les bonnes conditions d’accueil.