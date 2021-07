Des équipes médicales militaires viennent au renfort du ministère de la Santé

Pour réussir l'opération de vaccination contre la Covid-19

30/07/2021

Des équipes médicales de l'Inspection du service de santé militaire relevant des Forces Armées Royales (FAR) ont adhéré aux efforts déployés par le ministère de la Santé pour réussir l’opération de vaccination contre le nouveau Coronavirus (Covid-19).



Ces équipes, composées de médecins et d’infirmiers, ont entamé, avec leurs homologues du ministère de la Santé, la vaccination des citoyens dans les différentes régions du Royaume.

Ces opérations se déroulent dans le plein respect des mesures préventives, telles que le port du masque, l’observation de la distanciation physique et la stérilisation, et ce conformément aux normes adoptées par les autorités sanitaires.



A cet égard, ces équipes militaires ont contribué, jeudi, à la vaccination de citoyens, au complexe sportif Ibn Rochd dans l’arrondissement de Yaâcoub El Mansour (préfecture de Rabat).



Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le médecin-chef du Réseau des établissements de santé de Rabat, Karim Mohamed Nabil, a indiqué que les cadres médicaux civils relevant du ministère de la Santé œuvrent de concert avec leurs homologues militaires afin d’assurer le déroulement de l’opération de vaccination dans les meilleures conditions et dans le plein respect des mesures de précaution.



M. Mohamed Nabil a également rappelé que le centre est ouvert à tous de 08H à 20H, appelant ainsi les citoyens à se faire vacciner afin de freiner la propagation de la pandémie et parvenir à l’immunité collective.



De son côté, le médecin-capitaine, Imane Sefiani, a relevé dans une déclaration similaire qu’"en exécution des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des FAR, et dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le Coronavirus, des équipes médicales de l'Inspection du service de santé militaire composées de médecins et d’infirmiers ont été mobilisées afin de soutenir les efforts déployés par le ministère de la Santé pour la réussite de l’opération de vaccination visant la réalisation de l’immunité collective".



"A l'intérieur de ce centre, nous travaillons côte à côte avec les cadres civils du ministère de la Santé, dans un esprit de compréhension et de responsabilité partagée", a affirmé le médecin-capitaine, ajoutant que l’opération de vaccination “se déroule dans de bonnes conditions” et que l’ensemble des mesures de prévention ont été adoptées pour se prémunir de la maladie, telles que la prise de température, le respect de la distanciation physique et la vérification de l’état de santé des intéressés après vaccination.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des FAR, avait donné Ses Hautes instructions afin que la médecine militaire prenne part conjointement avec son homologue civile à la délicate mission de lutte contre la pandémie de Covid-19.



Le 28 janvier au Palais Royal de Fès, S.M le Roi avait procédé au lancement de la campagne nationale de vaccination contre le Coronavirus. Cette campagne, gratuite à tous les citoyens conformément aux Hautes instructions Royales, vise à immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80 pour cent de la population), à réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et à contenir la propagation du virus.