Des élus mexicains soulignent l'importance de stimuler la coopération économique avec le Maroc

20/02/2022

Des élus du Congrès mexicain ont souligné l'importance de renforcer la coopération avec le Maroc, notamment au niveau économique, eu égard à la position géographique et la stabilité politique du Royaume qui en font une destination de choix pour les investisseurs.



La délégation parlementaire mexicaine, qui a participé à une récente rencontre à l’ambassade du Royaume à Mexico, comprenait notamment la sénatrice Veronica Martinez Garcia, et les députés Cristina Amezcua, Rodrigo Fuentes, Tereso Medina, Jaime Bueno et José Antonio Gutiérez.



Ces élus du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) ont relevé, lors de cette rencontre avec l’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar, que le Maroc est particulièrement attractif pour l’investissement étranger, étant un des pays les plus compétitifs dans la région.



Dans ce sens, l'accent a été mis sur les opportunités de renforcer la coopération et la complémentarité économique entre Rabat et Mexico dans de nombreux domaines, ainsi que le développement de la coopération Sud-Sud.



Les deux parties ont également passé en revue les moyens pour le développement des relations bilatérales, notamment dans les domaines revêtant une grande importance pour les deux pays, en premier lieu l’agriculture, l’industrie automobile et l’aviation.



Cette réunion s'inscrit dans le cadre d’une série de rencontres organisées par l'ambassade du Maroc au Mexique avec différentes formations politiques mexicaines, pour échanger et faire la lumière sur les opportunités et les perspectives de partenariat et de coopération.