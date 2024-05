Des élèves palestiniens en visite au siège du CSEFRS

17/05/2024

Des élèves palestiniens de la ville d'Al Qods ont visité, mercredi, le siège du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) à Rabat.



Organisée en coopération avec l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, la visite des enfants palestiniens s'inscrit dans le cadre des activités culturelles du CSEFRS, à l'occasion de sa participation à la 29ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL).



S'exprimant à cette occasion, le président du CSEFRS, Habib El Malki, a souligné que cette visite revêt une signification symbolique particulière, eu égard à sa valeur humanitaire et fraternelle, partagée par les peuples palestinien et marocain.



Le Maroc a toujours été aux côtés de la Palestine et de son peuple, a-t-il affirmé, notant que les relations entre le Royaume et la Palestine s'étendent sur une histoire séculaire longue et profonde et témoignent de l'ancrage des liens qu'entretiennent les Marocains avec Al-Qods et ses lieux saints.



Dans ce sens, M. El Malki a relevé que la ville d'Al-Qods a toujours été une destination privilégiée pour les Marocains pour leurs pèlerinages, voyages religieux et spirituels et activités scientifiques et éducatives, et que le quartier maghrébin demeure un repère civilisationnel et historique reflétant cette profondeur historique.



De son côté, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a affirmé que les Marocains occupent une place particulière à Al-Qods et que certains de ces élèves sont d'origine marocaine, ajoutant que les Maqdessis ont baptisé l'école créée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif du nom de "Hassan II" en hommage à Feu SM le Roi Hassan II pour son soutien constant à la cause palestinienne.



Mettant en avant les relations historiques distinguées unissant les Marocains et les Palestiniens, il a relevé que cette histoire s'est consolidée davantage grâce à l'action continue du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sur les plans politique, diplomatique et juridique, social.



Pour sa part, l'ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki, a indiqué que cette visite consacre la profondeur des relations entre le Maroc et la Palestine et traduit la solidarité des enfants marocains avec leurs pairs palestiniens.

A cet égard, M. Choubki a noté que cette initiative met en relief la profondeur de la présence multiséculaire du Maroc à Al Qods.