Des élèves en visite pédagogique au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain

23/12/2021

Une cinquantaine d'élèves de l'école primaire Sidi Abdellah, relevant de la Direction provinciale de Salé, ont effectué mercredi une visite pédagogie au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain à Rabat.



Cette visite fait suite à la convention de partenariat signée entre la Fondation Al-Omrane et la Fondation nationale des musées (FNM) ayant pour objectif de permettre aux enfants issus des zones défavorisées, où le groupe Al-Omrane opère, d'accéder aux musées.



Elle s'inscrit également dans le cadre de la consolidation de la démocratisation de l'accès des enfants issus de milieux défavorisés à la vie culturelle, et ce en harmonie avec la vision Royale qui place la culture au cœur de la stratégie de développement du Royaume.



"Nous sommes en train de donner corps à la convention de partenariat signée avec la Fondation nationale des musées, permettant aux enfants d'accéder aux musées et s'initier à la créativité dans un esprit d'ouverture, pour un avenir meilleur", a indiqué le directeur général de la Fondation Al-Omrane, Abdelhanine Belmahi, dans une déclaration à la MAP.



Pour sa part, le directeur provincial de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports à Salé, Saïd Hayyan, a affirmé que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'ouverture des établissements d'enseignement sur leur environnement, notamment les milieux culturel et artistique, notant que cette initiative intervient en application des dispositions de la loi-cadre n°51.17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, notamment le projet 10 sur la promotion de la vie scolaire et le projet 17 sur le renforcement de la mobilisation des acteurs et partenaires autour de l'école.



La visite a été l'occasion pour ces élèves de découvrir les différentes galeries du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, qui accueille actuellement l'exposition "De rage et de désir, le cœur battant des hommes", du photographe français Gérard Rancinan, et l'exposition "L'Afrique vue par ses photographes", du pionnier de la photographie africaine, Malick Sidibé, ainsi que d'autres expositions.