Des écrivains marocains signent leurs dernières créations littéraires

Salon international du livre du Caire

02/02/2024

Le Salon international du livre du Caire, qui se tient actuellement au Caire, a été l'occasion pour nombre d'écrivains et intellectuels marocains de présenter leurs dernières créations littéraires.



A cet égard, la poétesse et romancière Aïcha El Basri a signé son nouveau livre "Un homme nommé Désir", publié aux éditions égypto-libanaises au Caire. Il s'agit de son cinquième roman qui traite de la personnalité légendaire du "Don Juan" qui est apparue initialement dans la pièce «l'abuseur de Séville » et a ensuite été abordé par plusieurs noms internationaux, tels que Shakespeare, Molière, Brecht et d'autres.



A travers cet ouvrage, la romancière marocaine, lauréate du prix du meilleur roman arabe 2018 au Salon international du livre de Sharjah, a tenté d'inviter ce personnage dans la culture arabe et de l’aborder d'un point de vue purement marocain et arabe.



Dans une déclaration à la MAP, la romancière marocaine, qui a également organisé une soirée de poésie dans le cadre des rencontres poétiques organisées en marge des activités du Salon, a indiqué que cet événement culturel constitue une opportunité d'échange et de brassage culturel et une occasion pour enrichir la scène culturelle arabe et de faire connaître le mouvement littéraire marocain dans son environnement arabe.



De son côté, le poète romancier, Nizar Kerbute, a signé son deuxième roman de sa carrière littéraire, « Sayyidat Al-Aziz », qui fait suite à quatre œuvres poétiques. Le roman raconte l'étendue de l'influence des femmes sur la vie d'’’Aziz’’, la personne autodidacte, depuis son enfance lorsqu'il a perdu sa mère alors qu'il avait deux ans, ainsi que les femmes qu'il a rencontrées dans sa vie et l'ampleur de leur influence sur sa psychologie en particulier.



"Ma participation au Salon international du livre du Caire est considérée comme une étape essentielle dans mon parcours littéraire, compte tenu du statut et de l'importance de l'événement et de son impact sur le parcours de tous les intellectuels et écrivains. En outre, c'est une opportunité de rencontrer des écrivains et des lecteurs et bénéficier d’une riche programmation culturelle’’, a souligné Nizar Kerbute.



Il a ajouté dans une déclaration similaire que le Salon international du livre du Caire est considéré comme l'un des rendez-vous culturels de grande importance dans le domaine de l'édition et du livre dans le monde arabe.



De son côté, l'écrivaine marocaine Rim Najmi a signé lors de l'événement son deuxième roman, "L'Amant secret" (Al Aachiq Assirri), à travers lequel elle continue d'explorer le monde de l'immigration et de l'identité des immigrés arabes en Allemagne. Elle raconte ainsi l'histoire d'un jeune syrien qui vit dans ce pays et qui a grandi dans une famille religieuse, pour se poser par la suite des questions sur son identité : est-il arabe ou allemand ?

Selon Rim Najmi, le roman tourne autour de la question de l'asile et de l'immigration, qui divise la société allemande et occidentale en général.



Noura Rachad, directrice de publication et membre du conseil d'administration de la Maison d'édition et de distribution libano-égyptienne, qui a publié les romans «Un homme nommé Désir» et «L'Amant secret», a exprimé sa joie de la coopération continue de la maison avec les écrivains et penseurs marocains, soulignant que le livre marocain jouit d’une grande popularité auprès des lecteurs égyptiens.



Le Salon international du livre du Caire a également accueilli l'écrivain et poète marocain Mohamed Bennis pour débattre de son ouvrage «la poésie et le mal», lors d'une rencontre intellectuelle à laquelle ont participé de grands noms de la littérature, de la culture, de la poésie et de l'art en Egypte, et l'ambassadeur du Maroc au Caire, M. Mohamed Ait Ouali.



Lors de cette rencontre, le poète marocain a mis en lumière son œuvre, expliquant qu'il traite d'un sujet d’une extrême sensibilité, avec une vision critique qui sépare la poésie de la morale, et s'appuie sur la langue arabe et sa culture, tout au long de sa longue histoire, et à travers divers discours mêlant poésie, Coran, hadith, philologie, critique, rhétorique et sciences du Coran.



Le 55ème Salon international du livre du Caire se tient du 24 janvier au 6 février au Centre international d'exposition et de conférence d'Egypte, sous le thème "Nous créons la connaissance... Nous préservons la parole".



Cette édition connaît la participation de 70 pays du monde entier, de 1.200 maisons d'édition et de 5.250 exposants.

Onze maisons d'édition marocaines présentant les dernières évolutions littéraires du Royaume prennent part aux activités de ce Salon.