Des écrivaines francophones partagent leurs expériences littéraires à Marrakech

10/10/2024

Des écrivaines issues de plusieurs pays francophones ont partagé, mardi à Marrakech, leurs expériences, dans le cadre de "la Caravane des écrivaines", qui a fait escale, les 07 et 08 octobre dans la cité ocre.



Réunies à l’occasion d’une table ronde initiée en coordination avec le Centre de documentation et d'activités culturelles relevant de la Délégation régionale aux affaires islamiques de Marrakech-Safi, sous le thème "Littérature et mémoire", ces écrivaines ont passé en revue leurs expériences personnelles respectives dans le domaine de l'écriture et de la créativité.



Les participantes à cette rencontre ont également souligné que la littérature constitue un élément clé pour la préservation de la mémoire, à travers sa transmission, relevant la contribution importante des mémoires individuelles et collectives à la mise en relief des évènements et faits historiques.

Elles ont, dans ce sens, mis en avant la capacité de la littérature à faire la lumière, de manière différente, sur les événements, les diverses situations et les personnages.



Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division des activités culturelles au Centre de documentation et des activités culturelles, Aicha Bouazzaoui, a indiqué que l'organisation de cette rencontre littéraire s’inscrit dans le cadre du programme culturel annuel du centre, qui accorde un intérêt particulier à la diversité afin de toucher une large frange de la société (jeunes, femmes, penseurs et intellectuels).



De son côté, la présidente du Festival "Littératures itinérantes", Nadia Essalmi, a souligné qu’outre Marrakech, cette caravane, qui rassemble des écrivaines et écrivains du Maroc et de plusieurs pays, fera également escale à Essaouira (9-10 octobre) et Agadir (11-12 octobre), dans le but de rencontrer les lecteurs et d’établir des passerelles entre les cultures.



S’inscrivant dans le cadre du Festival "Littératures itinérantes", cette caravane connaît la participation de huit écrivaines, venues rencontrer et conquérir de nouveaux lecteurs, tout en favorisant les échanges autour de thématiques littéraires pertinentes.

Cette manifestation vise à mettre en lumière la richesse et la diversité des voix littéraires, à travers des tables rondes et des rencontres dans plusieurs villes marocaines.

Bouillon de culture

Tables rondes



Le Centre cinématographique marocain (CCM) organisera quatre tables rondes autour de diverses thématiques, à l'occasion de la 24ème édition du Festival national du film, qui se tiendra du 18 au 26 octobre courant, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ces tables rondes porteront sur "L’écriture de scénarios de films pour enfants", "L’intelligence artificielle et l’avenir du cinéma: l’émergence d’un acteur essentiel", "Le financement de l’industrie cinématographique" et "Le cinéma d’animation au Maroc: les chemins de la reconnaissance", indique le CCM dans un communiqué.

Ces échanges offriront une plateforme clé pour tous les acteurs du secteur cinématographique au Maroc, en vue de discuter des enjeux et opportunités du cinéma marocain, ouvrant la voie à des solutions concrètes pour son développement, a ajouté la même source.



Court métrage



Le Festival international du film de la mer Rouge a dévoilé, mercredi, la liste des courts métrages arabes en lice pour sa quatrième édition, dont un court métrage marocain, en jetant la lumière sur des histoires poignantes des scènes sociales et culturelles.

Le court métrage marocain choisi pour cette édition, "Chikha" des réalisateurs Ayoub Lyoussef et Zahwa Raji, reflète aux côtés des 14 autres courts métrages, la richesse et la créativité du septième art arabe, indiquent les organisateurs.

Ces créations seront projetées du 05 au 14 décembre dans la ville de Jeddah, transformant cette ville côtière, le temps du festival, en un centre du cinéma mondial, souligne la même source.

En plus du Maroc, les 14 courts métrages sélectionnés représentent l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, la Tunisie, l’Égypte, la Somalie, le Soudan, la Jordanie et le Liban.

La compétition des courts métrages permet aux talents arabes, émergents ou célèbres, d'exposer leurs créations à grande échelle, ce qui contribue à les propulser sur la scène internationale.