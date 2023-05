Des duels qui s’annoncent chauds et show

Ligue des champions, CAN U17 et Coupe du Trône

13/05/2023

Un week-end footballistique par excellence. Le public n’aura que l’embarras du choix avec la programmation de matches à caractère local et continental qui promettent d’être «show».



Ainsi, le bal sera ouvert ce samedi par la confrontation tant attendue entre le Wydad et l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des champions.



Ce choc, dont le coup d’envoi sera donné à partir de 20 heures au complexe sportif Mohammed V à Casablanca et sifflé par le referee ghanéen, Daniel Nii Ayi Laryea, verra les Rouges, poussés par leurs supporteurs, jouer à fond leur chance en vue de signer un probant résultat leur permettant d’aborder le second acte à Pretoria dans de bonnes dispositions.



Le WAC a élu domicile depuis mercredi dernier au Centre national de football Mohammed VI à Maamoura, loin de toute pression et tout en profitant d’un cadre des plus adéquats pour préparer ce genre de rencontres.



Coachés par le Belge Sven Van Derbroock qui a fraîchement rejoint le club, qui sera secondé par un autre nouveau venu, le technicien marocain Amine Benhachem, les tenants du titre sont sommés de sortir un match plein en demeurant vigilants pour ne pas encaisser un but qui risquerait de compromettre la situation au retour.



Le Wydad, cinq fois demi-finaliste de suite de la C1, ce qui est un record, devrait compter pratiquement sur l’ensemble de ses éléments aguerris, exceptés Jalal Daoudi et Ismaïl Moutarraji, n’ayant pas récupéré de leurs blessures respectives.



Bref, le moral est au beau fixe et tout le groupe se veut décidé d’aller jusqu’au bout de cette campagne africaine qui, pour son édition actuelle, se trouve rehaussée avec la présence que de gros calibres. Outre l’opposition WAC-Mamelodi Sundowns, l’autre demi-finale devait mettre aux prises vendredi l’Espérance de Tunis et le National du Caire.



Toujours sur le plan africain, l’on suivra avec grand intérêt le match de la demi-finale de la CAN U17 entre le Onze national et son homologue malien prévu ce dimanche à 20 heures au stade Mohamed Hamlaoui à Constantine.



En atteignant ce stade avancé de la compétition, l’EN a réussi sa première mission, à savoir la qualification au Mondial FIFA, mais comme dit l’expression « l’appétit vient en mangeant », pourquoi pas assurer une place au podium de cette Coupe d’Afrique des moins de 17 ans, sachant que l’autre demi-finale, programmée également dimanche à 17 heures, aura pour protagonistes le Sénégal et le Burkina Faso.



Sur le plan national, le championnat fera relâche pour laisser place au tour des quarts de finale de la Coupe du Trône. Une belle affiche en prélude, le derby de la capitale ASFAR-FUS, qui aura lieu ce samedi à 17 heures au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Le lendemain dimanche, l’épreuve se poursuivra par la confrontation SCCM-Raja (18h00) et CCH-RSB (21h00), au moment où le match DHJ-WAC a été reporté en raison de l’engagement africain du club casablancais.



Mohamed Bouarab