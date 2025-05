Des diplomates étrangers s'informent de la dynamique de développement à Dakhla-Oued Eddahab

09/05/2025

Une délégation de diplomates étrangers a pris connaissance, jeudi à Dakhla, de la dynamique de développement et de progrès que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab dans divers domaines.



Réunis dans le cadre d'un "Cycle de séminaires à Dakhla", les diplomates étrangers se sont félicités de l'élan de développement socio-économique dans la région, mettant l’accent sur la portée régionale et continentale des projets de développement ambitieux engagés dans cette partie du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.



Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur de la République du Malawi au Maroc, Vincent Thom Nundwe, a mis en exergue les projets de développement lancés dans la région, notamment celui du port Dakhla Atlantique, appelé à devenir l'un des plus importants du continent.



"Ce projet d'envergue va permettre de renforcer la connectivité logistique à l'échelle africaine, avec des retombées positives sur les conditions de vie des populations grâce à la réduction des coûts de transport", a-t-il expliqué.



Pour sa part, le conseiller à l'ambassade du Burkina Faso au Maroc, Djim Bamoriba, a indiqué que Dakhla-Oued Eddahab constitue un lien stratégique entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne, mettant en avant la position stratégique de la région en tant que hub régional, à travers des projets concrets porteurs d’une vision de développement intégrée et prometteuse.



De son côté, le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, a mis en lumière les efforts déployés dans plusieurs domaines structurants, mettant l’accent sur les projets majeurs en cours ou réalisés, portant notamment sur les secteurs du tourisme, de l’agriculture, de la pêche maritime, de la logistique et des énergies renouvelables.



A cette occasion, les diplomates ont suivi des présentations portant sur la dynamique de développement que connaît la région dans différents domaines, et les grands projets d’infrastructure visant à connecter le territoire et à libérer son potentiel, ainsi que sur les opportunités d’investissement et les facilités offertes aux opérateurs économiques.



Au cours de ce déplacement, les diplomates étrangers ont effectué des visites de terrain à plusieurs projets de développement, dont le chantier du port Dakhla Atlantique, et "Dakhla Learning Center", dédié à la formation et à l’autonomisation des jeunes.



Organisée par l'Institut marocain de formation, de recherches et des études diplomatiques (IMFRED) en collaboration avec l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), cette visite de deux jours vise à faire découvrir aux diplomates les grands projets structurants réalisés ou en cours dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.