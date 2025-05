Des diplomates des pays du Sahel saluent l’élan de développement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab

02/05/2025

Une délégation de diplomates représentant le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad a salué, mercredi à Dakhla, l’élan de développement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que dans les autres provinces du Sud.



Dans des déclarations à la presse à l’occasion de rencontres avec le secrétaire général de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, Abderrazak El Gourji, le vice-président du Conseil régional, Moulay Boutal Lembarki, et des élus de cette instance, les diplomates africains ont mis en exergue également les perspectives prometteuses qu’ouvre l’Initiative Royale Atlantique au profit des pays du Sahel.



Ainsi, le directeur général des affaires administratives au ministère des Affaires étrangères du Tchad, Mbodou Seid, a souligné que le port de Dakhla Atlantique "représente une opportunité majeure pour les pays africains enclavés", ajoutant que ce projet permettra de booster l’économie de la région du Sahel, renforcer la coopération Sud-Sud et favoriser un co-développement bénéfique à l’ensemble du continent africain.



De son côté, la directrice des ressources humaines au ministère nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur, Tassiou Laouali Oumal Hairy, s’est félicitée de la dynamique économique attendue autour du futur port Dakhla Atlantique, saluant l’Initiative Royale Atlantique, lancée par SM le Roi Mohammed VI au profit des pays de la façade atlantique, ainsi que ceux du Sahel qui ne disposent pas d’issue sur la mer.



Même son de cloche chez le chargé de mission au cabinet du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Hien Kounbeyole Francis, qui a mis en avant "la portée stratégique de ce projet", initié dans le cadre de l’Initiative Royale Atlantique, estimant que ce chantier d'envergure ouvre la voie à "une Afrique plus unie, responsable et tournée vers son propre développement".



Pour sa part, le vice-président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Moulay Boutal Lembarki, a souligné que cette rencontre a permis de mettre en exergue les efforts déployés par la région et les départements ministériels concernés en matière d’infrastructures portuaires, routières et énergétiques, ainsi que de présenter les opportunités d’investissement dans les secteurs productifs.



Par la même occasion, les diplomates africains ont suivi des exposés sur la dynamique de développement que connaît la région dans les différents domaines, les grands projets d’infrastructures visant à connecter le territoire et à libérer son potentiel, ainsi que sur les opportunités d’investissement et les avantages et facilités accordés aux investisseurs et opérateurs économiques.



Plus tôt dans la journée, les diplomates des pays du Sahel ont pris part à une conférence au siège de la Commission régionale des droits de l’Homme de Dakhla-Oued Eddahab, axée sur les réalisations accomplies par le Royaume en faveur de la promotion des droits humains.



Organisée par l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), en collaboration avec l’Institut marocain de formation, de recherches et des études diplomatiques (IMFRED), la visite des diplomates africains à la région de Dakhla-Oued Eddahab a pour objectif de leur faire découvrir les grands projets structurants réalisés ou en cours de réalisation dans les provinces du Sud du Royaume.



Au cours de ce déplacement, les membres de la délégation ont effectué des visites de terrain à plusieurs projets de développement, dont le chantier du port Dakhla Atlantique et Dakhla Learning Center, dédié à l’autonomisation des jeunes.