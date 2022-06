Des députés ittihadis en visite aux départements Meurthe et Mozelle

30/06/2022

Dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire parallèle, une délégation du Groupe socialiste à la Chambre des représentants effectue actuellement une visite dans les départements Meurthe et Moselle dans la région de Nancy en France. Cette visite, qui s’étalera jusqu’au 2 juillet, se veut une occasion pour les députés ittihadis d’entrer en contact avec des parlementaires, des élus locaux et des acteurs politiques du Parti socialiste français (PS), rapporte le communiqué du Groupe socialiste A cet effet, la délégation du Groupe socialiste aura des rencontres et effectuera des visites sur le terrain en vue de s’enquérir de l’expérience française locale dans le domaine de la gestion communale des affaires du développement territorial et durable. Les questions qui seront soulevées concerneront l’économique, le politique, le social, le culturel, outre les volets de la santé, de l’environnement, de l’immigration, de la protection de l’enfance, de la parité entre les genres, de l’économie sociale et solidaire, entre autres. Cette visite vise à consolider les relations de coopération entre, d’une part, les membres du Groupe socialiste et, d’autre part, leurs homologues du PS et les composantes de la société civile œuvrant dans le domaine de l’immigration. De même que ce séjour en Hexagone devra permettre d’échanger les expériences entre les deux parties dans le domaine de la gestion communale et le développement local, ainsi que d’approfondir le dialogue sur les questions actuelles d’intérêt commun relatives au partenariat maroco-européen, conclut le communiqué.