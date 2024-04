Des conteurs marocains et britanniques revisitent l’histoire commune et les influences mutuelles entre les deux Royaumes

28/04/2024

Des conteurs marocains et britanniques se sont donné rendez-vous samedi, au centre culturel Les Etoiles de Jemaâ El Fna à Marrakech, à l’occasion du spectacle "De Marrakech à Manchester: des histoires de négociants", en vue de jeter la lumière sur l’histoire commune et les influences mutuelles entre les deux Royaumes, à travers des contes sur les marchands, le commerce et les échanges culturels.



Initiée par l’Union des conteurs pour l’innovation culturelle et l’art du conte, cette manifestation culturelle s’inscrit dans le cadre de l'événement "Marrakech, Capitale de la Culture dans le Monde Islamique pour l'année 2024", placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec l'Organisation du Monde Islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) et le Conseil Communal de Marrakech.



Lors de cette deuxième soirée, des conteurs marocains et britanniques talentueux tels que Zouhair Khaznaoui, John Row, Hanae Korchia, Sef Townsend, Daniel K. Alastair et Karim Alami, ont transporté le public à la découverte de l'histoire commune du Royaume du Maroc et du Royaume-Uni, à travers des contes sur les négociants et le commerce, qui ont ramené les participants à l'époque du Sultan Ahmed Al-Mansour ad-Dahbi et la reine Elizabeth I.



Les conteurs ont tenté de dévoiler des aspects méconnus de la vie des marchands qui ont traversé les frontières, échangé des marchandises, conclu des accords, et forgé des connexions d’autant plus que leurs histoires ont révélé un réseau de relations et d'échanges qui formaient le tissu des deux sociétés.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Union des conteurs pour l’innovation culturelle et l’art du conte, Zouhair Khaznaoui, a souligné que le thème retenu pour cet événement artistique met en évidence les relations historiques entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni, qui se sont renforcées sous le règne de la reine Elizabeth I et le Sultan marocain Ahmed Al Mansour, relevant que "Merchant Stories" est plus qu'un simple divertissement, il constitue un phare de la diplomatie culturelle et un enrichissement historique et vise à favoriser une compréhension plus profonde du passé commun qui lie le Maroc et le Royaume-Uni.



"Nous avons tenté d’inviter des conteurs britanniques et marocains, qui sont au courant des relations historiques entre les deux pays", a-t-il ajouté, relevant que cette relation historique entre les deux pays fait encore l’objet d’études, de recherches et d'explorations historiques.

Dans ce cadre, il a expliqué que le choix de Manchester vient du fait que cette ville anglaise a entretenu une relation commerciale forte avec Marrakech, et de nombreux négociants des deux villes effectuent des voyages commerciaux depuis des siècles.



Dans une déclaration similaire, le conteur britannique Sef Townsend a exprimé sa joie de se trouver à Marrakech et de participer aux célébrations organisées à l'occasion du choix de Marrakech comme capitale de la culture dans le monde islamique en 2024, notant que cet événement artistique incarne les liens forts qui unissent le Maroc et le Royaume-Uni, et met en évidence les relations fortes et la coexistence entre les deux pays depuis des siècles.



M. Townsend a expliqué que son conte présenté lors de ce spectacle, relate l'histoire d'une jeune fille de Marrakech nommée "Maryam", qui est arrivée en Grande-Bretagne il y a environ 500 ans et a réussi et à s’y intégrer en dépit de moult contraintes. Cette jeune fille restera toujours liée à sa patrie malgré l'éloignement. Ce conte incarne les valeurs de coexistence qui rassemblent les peuples des deux pays.



Ce spectacle fait partie de l’événement "Contes à travers les frontières"(Tales Across Borders), qui se décline en une série de spectacles de contes qui se déroulent tout au long de l'année 2024 à Marrakech, en parallèle à l'évènement "Marrakech, Capitale de la Culture dans le Monde Islamique pour l'année 2024".



Chaque mois, la cité ocre accueille des conteurs de renommée mondiale provenant d'une région différente du globe. Ces conteurs visent à explorer les riches traditions narratives de l’Afrique, en particulier le Maroc, et de partager les histoires de leurs propres cultures.



Selon ses initiateurs, "Contes à travers les frontières" vise à faire de Marrakech la capitale mondiale et le cœur du conte, à faire revivre l’art du conte en tant que patrimoine immatériel et le rendre accessible à tous et à promouvoir les conteurs marocains sur la scène internationale et les connecter à un large réseau international.