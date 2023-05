Des congressmen US saluent l'engagement de S.M le Roi à renforcer la paix et la sécurité mondiales

05/05/2023

Une délégation du Congrès américain, conduite par le président de la Commission des services armés de la Chambre des représentants, Mike Rogers, a salué, mercredi à Rabat, l’engagement de S.M le Roi Mohammed VI à renforcer la paix, la prospérité et la sécurité dans la région et dans le monde.



S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M.Rogers a exprimé sa "profonde gratitude à S.M le Roi Mohammed VI pour son engagement à renforcer les relations bilatérales entre les Etats-Unis et le Maroc et pour Son rôle dans la promotion de la paix, de la prospérité et de la sécurité dans la région et dans le monde entier".



Ces entretiens, a-t-il ajouté, ont été l’occasion de souligner le rôle crucial du Royaume comme partenaire des Etats-Unis sur nombre de questions de sécurité.



A cet égard, M. Rogers a évoqué la tenue prochainement d’une nouvelle édition de l’African Lion, le plus grand exercice militaire américain en Afrique que le Maroc accueille depuis près de vingt ans.



"Cette année, African Lion, qui débutera dans quelques semaines, amènera à nouveau des milliers de soldats américains dans le Royaume pour s'entraîner aux côtés de leurs homologues marocains", a-t-il dit, soulignant que ce type d'exercice est "essentiel pour la préparation et l'interopérabilité de nos forces armées, alors que nous travaillons ensemble pour relever des défis communs en matière de sécurité".



Par ailleurs, le congressman républicain s’est félicité du réchauffement des relations entre le Maroc et Israël, estimant que "ces relations créent déjà de nouvelles opportunités pour la paix et la prospérité".

Les relations entre Rabat et Washington "ne feront que se renforcer au cours des années à venir", a-t-il affirmé.



De son côté, la représentante démocrate Sara Jacobs a mis en avant les "progrès réalisés dans la mise

en œuvre des réformes lancées dans le Royaume sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI au cours des deux dernières décennies".



"Le Maroc est un allié proche des Etats-Unis", a-t-elle dit, réaffirmant l’engagement mutuel des deux pays à maintenir la paix, la prospérité et la sécurité dans la région et dans le monde.

La délégation américaine s’était entretenue plus tôt dans la journée avec le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi.