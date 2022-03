Des chocs de bonne facture pour entamer le dernier tiers du championnat

Le derby rbati à guichets fermés

05/03/2022

La 20ème journée du championnat national de football se poursuit en cette fin de semaine avec des matchs importants. Ainsi, après les deux rencontres qui ont opposé vendredi soir le RCOZ à l’OCS et le CAYB au MAS, trois autres matchs sont programmés pour ce samedi.



Au complexe Mohammed V de Casablanca, le WAC, leader avec 40 points accueille le SCCM, 7e, dans un duel qui ne manquera pas de drainer les grandes foules. Ayant perdu des points lors des dernières journées, les hommes de Walid Regragui n’auront d’yeux que pour la victoire qui les lancera sur la voie de la course au titre. Une tâche assez difficile face à un adversaire qui n’a jamais été une proie facile même loin de ses bases.



A Rabat, le FUS reçoit l’AS FAR dans le derby de la capitale qui se jouera à guichets fermés. Les Fussistes, à trois longueurs de leur adversaire du jour, n’auront d’autre choix que la victoire s’ils veulent rattraper le peloton de tête. En face, les coéquipiers de Chibi, 5e au classement, ne l’entendent pas de cette oreille et tenteront de l’emporter en vue d’une participation continentale.



A Oujda, le Mouloudia local accueillera dans un match équilibré le Hassania d’Agadir. Occupant pratiquement la même place, les deux équipes tenteront d’enregistrer un bon résultat pour fuir le bas du tableau. Un match à suspense qui captera l’attention du public d’autant que les deux formations offrent un spectacle plutôt plaisant depuis le début de la phase retour.



Pour ce qui est des matchs de dimanche, l’affiche du jour sera sans conteste le match qui opposera à Berkane la Renaissance locale au Raja de Casablanca. Les locaux, 4e au classement avec 28 points, tenteront de se réconcilier avec leur public et pour cela, seule la victoire pourrait les rapprocher de cet objectif et par la même occasion des équipes de la tête du peloton.



De l’autre côté, à trois unités du leader, les Vert et Blanc n’auront d’autre choix que les trois points de la partie pour rester dans la course au titre, et pourquoi pas s’adjuger le fauteuil de leader en cas d’un faux pas du WAC. A El Jadida, le derby phosphatier mettra aux prises le DHJ et l’OCK. Un match équilibré entre deux formations qui occupent des places confortables au classement avec un petit avantage pour les locaux qui ont enregistré des résultats probants ces derniers temps.



A Tanger, l’IRT reçoit la Jeunesse Salmie dans l’espoir de remporter la rencontre et de gagner des places au classement, alors que de l’autre côté, les poulains de Radouane El Haimeur tenteront de consolider leur position dans le haut du tableau.



Khalil Benmouya



Programme

Samedi

16h00 : MCO-HUSA au complexe d’honneur à Oujda

16h00 : FUS-AS FAR au complexe Moulay El Hassan à Rabat

18h15 : WAC-SCCM au complexe Mohammed V à Casablanca

Dimanche

16h00 : DHJ-OCK au stade El Abdi à El Jadida

18h15 : IRT-JSS au Grand stade de Tanger

20h30 : RSB-Raja au stade municipal de Berkane

DIVERS

Coupe du Trône Le tirage au sort des 16emes de finale de la Coupe du Trône effectué jeudi au siège de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a donné lieu à plusieurs affiches, en particulier le derby de l’Orient entre la RSB et le MCO, en plus du choc AS FAR-MAS, et le match RCOZ-DHJ.



Les rencontres des 16èmes de finale se dérouleront du 11 au 13 mars, a précisé la FRMF dans un communiqué, ajoutant que le programme complet de ces rencontres sera annoncé ultérieurement.



Ci-après les résultats du tirage au sort :

UST-UTS

RSB-MCO

USK-SCCM

IZK-CAK

FUS-WAF

AS FAR-MAS

A.Mansouria-MAT

IRT-F.Casablanca

CAYB-KACM J

SKT-Raja

RCAZ-HUSA

JSS-TAS

OCS-UA.Tiznit

JSM-RBM

RCOZ-DHJ

I.Marrakech-WAC



Botola Pro D2

Voici le programme des matches de la 22è journée de la Botola Pro D2 de football, prévus ce dimanche à 15h30 :

UTS-SM

IZK-KACM

RBM-TAS

USMO-MAT

RAC-OD

CJBG-JSM

RCAZ-ASS

WAF-CAK



Championnat scolaire de hand

Le Championnat national scolaire de handball se tient en cette fin de semaine dans la région de Laâyoune Sakia El Hamra, à l'initiative du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, en coopération avec la Fédération Royale marocaine du sport scolaire (FRMSS).



Cet évènement sportif, organisé sous le signe "Le sport scolaire, un outil pour consacrer les valeurs de citoyenneté dans le cœur des jeunes et l’attachement à l'intégrité territoriale", s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action annuel du ministère de tutelle dans le domaine des sports scolaires et la promotion de la justice territoriale, indique un communiqué des organisateurs.



Environ 300 élèves, nés en 2007- 2008 et 2004-2005-2006 et représentant 24 équipes de différentes régions du Royaume, participeront à ce tournoi. La cérémonie de clôture de cette manifestation sportive aura lieu samedi 5 mars, au cours de laquelle des médailles et des trophées seront remis aux équipes gagnantes.



Des hommages seront également rendus à plusieurs figures de la famille de l'éducation et de la formation, en reconnaissance de leurs efforts visant la promotion du secteur du sport scolaire.