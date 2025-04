Des chercheurs mettent en lumière la présence marocaine à Al-Qods et en Palestine

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a organisé, jeudi à Rabat, une conférence sur "La présence marocaine à Al-Qods et en Palestine : pour consolider la connaissance des éléments constitutifs de la culture marocaine au Levant et au Moyen-Orient" avec la participation de chercheurs et d’auteurs marocains et palestiniens.



Organisée dans le cadre de la 30e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), cette rencontre a mis en exergue l'héritage historique marocain à Al-Qods et en Palestine, ainsi que son rôle dans la préservation et la promotion des composantes de la culture marocaine dans cette région.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné que cette rencontre aspire à présenter les multiples facettes de la culture marocaine en Palestine et au Levant ainsi que les contributions du Royaume dans les domaines de la littérature, des arts, de la culture et de l’histoire.



M. Cherkaoui a, par ailleurs, relevé que cette contribution s'est enrichie à travers l’histoire, à la faveur des multiples interactions des pèlerins, voyageurs et étudiants marocains ayant séjourné ou transité par la ville d’Al-Qods.



Pour sa part, la présidente de la Chaire des études marocaines à l’Université Al-Qods, Safaa Nasser Eddine, a fait savoir que cette Chaire entend établir un pont scientifique permanent entre Rabat et la Ville sainte, notant qu’il s’agit non seulement d’une unité de recherche, mais aussi d’un projet civilisationnel reflétant une vision stratégique marocaine ancrée dans la profondeur des échanges humains et culturels entre les deux peuples.



A cet égard, Mme Nasser Eddine a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour le soutien direct accordé à ce projet à travers l’Agence, relevant que cet appui s’inscrit dans une vision Royale globale misant sur le savoir et la connaissance en tant qu'élément fondamental de la préservation de la mémoire collective.



Elle a souligné que la Chaire des études marocaines se veut une fenêtre lumineuse sur l’empreinte marocaine dans le tissu social d’Al-Qods, valorisant le rôle du savoir dans la sauvegarde du patrimoine face aux tentatives d’oblitération, au moyen de recherches rigoureuses et contemporaines sur l’influence de la culture marocaine dans son environnement levantin.



De son côté, le doyen de la Faculté des lettres de l’Université Al-Qods, Machhour Habazi, a rappelé que les relations maroco-palestiniennes sont fortement ancrées dans l’histoire et ne cessent de se renouveler grâce aux efforts de l’Agence, non seulement sur le plan culturel, mais également dans divers domaines du savoir.



Il a également mis en avant le rôle de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans le raffermissement des relations maroco-palestiniennes, saluant le rôle central du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, dans le soutien de la Palestine et d'Al Qods.



Pour sa part, le professeur à l'Université Al-Qods, Walid Charfa, s'est arrêté sur la profondeur des relations maroco-palestiniennes et les contributions des Marocains à Al-Qods ayant marqué de leur empreinte la mémoire et l'esprit des Palestiniens.



Il a, en outre, expliqué que ces relations ancrées dans l'histoire ont forgé une conscience collective, tant auprès des populations que des élites, quant à la forte présence marocaine en Palestine, notant dans ce sens la présence remarquable de la Palestine dans la littérature arabe.



Par ailleurs, les intervenants ont assuré que la présence marocaine en Palestine en général, et à Al-Qods et Al Khalil en particulier, témoigne des liens humains et spirituels consolidés au fil des ans. Ils ont aussi salué l'initiative de création de la Chaire des études marocaines à l'Université Al-Qods, en tant que manifestation majeure du renforcement de la solidarité maroco-palestinienne et de la préservation de la mémoire.



La salle "Ofoq" abritera aussi la cérémonie d'annonce des résultats de la sixième édition du Prix "Couleurs d'Al-Qods", destiné aux élèves des écoles au Maroc et à Al-Qods et organisé cette année en partenariat avec l'Académie régionale d'éducation et de formation de Marrakech-Safi. Le pavillon de l'Agence accueillera de nombreuses activités destinées aux adultes et aux enfants, en plus de la projection de films et de documentaires, afin de faire connaître les projets et programmes réalisés par l'Agence à Al-Qods, conformément aux Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.