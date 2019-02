Des chercheurs appellent à une nouvelle appréhension de la lecture à l'ère du digital

14/02/2019 Libé

Des chercheurs marocains et étrangers, ont appelé, lundi à Casablanca, à reconsidérer le concept de la lecture à l'ère de la digitalisation, soulignant la nécessité de s'adapter aux nouvelles mutations imposées par la révolution numérique. Les intervenants à une rencontre sur "La lecture, du papier au digital", organisée dans le cadre du 25è Salon international de l'édition et du livre (SIEL 2019) de Casablanca, ont estimé que la lecture sur les supports papier est devenue un concept "dépassé" dans un monde digitalisé, notant que les statistiques sur la lecture doivent prendre en compte les documents numériques. En dépit de la faible production du livre dans le monde arabe, la lecture est présente dans le quotidien du citoyen arabe, ont-ils indiqué, relevant que les pratiques de la lecture ont été considérablement influencées par l'invasion digitale.

Dans ce sens, ils ont appelé les maisons d'édition arabes à relever le défi de la digitalisation pour accompagner le monde d'aujourd'hui, ajoutant que la promotion du livre numérique s'impose avec acuité pour encourager la lecture notamment chez les jeunes. Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette 25è édition du SIEL, qui se déroule du 7 au 17 février, connaît la participation de plus de 700 exposants représentant 40 pays, avec l'Espagne en tant qu’invitée d'honneur.