Des chefs d'entreprises françaises explorent les opportunités d'investissement dans la région Laâyoune-Sakia El-Hamra

13/11/2024

Une cinquantaine de chefs d'entreprises et de décideurs économiques français ont tenu, mardi à Laâyoune, une rencontre avec les responsables locaux et les élus en vue d'explorer les opportunités d’investissement et de partenariat dans la région de Laâyoune-Sakia El-Hamra.



Initié par la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) en présence notamment de l’ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier, ce roadshow économique a permis aux membres de la délégation française de prendre connaissance des opportunités économiques dans la région, afin de nouer des relations opérationnelles avec des acteurs et des porteurs de projets marocains, d’explorer des perspectives de collaboration et des projets d’investissement concrets.



Ce rendez-vous économique, auquel ont pris part le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, et le président du Conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, a également été l’occasion de mettre en lumière les atouts de la région devant les opérateurs économiques français, ainsi que le potentiel local en matière d’investissements, de partenariats et d’échanges commerciaux, rapporte la MAP.



Conduite par la présidente de la CFCIM, Claudia Gaudiau-Francisco, la délégation française s'est informée du climat et des perspectives d’affaires dans les secteurs productifs au niveau de la région, tels que le développement durable, le tourisme, la pêche et les énergies renouvelables.



Elle a aussi suivi des présentations axées sur les plans de développement régional et communal, en particulier les différents projets prévus dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du sud du Royaume.



A cette occasion, un exposé a été présenté par le directeur du Centre régional d’investissement (CRI), Mohamed Jifer, mettant l’accent sur les efforts soutenus déployés par le CRI en matière d’accompagnement des investisseurs, à travers un processus simplifié pour la création et la pérennisation des entreprises.



Dans une déclaration à la presse, Mme Gaudiau-Francisco a indiqué que le déplacement de la délégation d'hommes d'affaires français dans la région de Laâyoune-Sakia El-Hamra vise à permettre aux entreprises de l'Hexagone de prospecter les possibilités d'investissement dans divers secteurs, notamment des énergies renouvelables et de l'économie bleue.



Les plans de développement régional et communal sont "extrêmement ambitieux", s'est-elle félicitée, invitant les entreprises françaises à s'inscrire dans cette dynamique prometteuse.



De son côté, M. Jifer a affirmé que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation des accords signés lors de la récente visite d'État du Président français, Emmanuel Macron, au Maroc, relevant que les deux parties s'engagent dans une perspective de création de richesses et d'opportunités d'emplois au niveau de la région, au bénéfice de la population locale.



A l'occasion de cette visite, les membres de la délégation ont visité l'Institut africain de Recherche en Agriculture durable (ASARI) à Foum El Oued, relevant de l’Université Mohammed VI Polytechnique.



Ils ont suivi des explications sur les missions de cet Institut portant sur quatre principaux programmes en phase avec les besoins et les défis de la région, à savoir l’agriculture dans les milieux arides et les zones marginales, la bioraffinerie et la bioénergie, la valorisation de la chaîne de valeur animale et la gestion durable de l’eau et de l’énergie.



L'ambassadeur français et la délégation l'accompagnant ont, par ailleurs, effectué des visites de terrain à plusieurs projets où ils ont constaté de visu les efforts soutenus déployés en faveur d'un développement global et intégré de la région Laâyoune-Sakia El Hamra.