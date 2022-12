Des chefs d'Etat félicitent S.M le Roi suite à la qualification historique du Maroc en demi-finale

12/12/2022

Des Chefs d'Etat ont félicité dans des appels téléphoniques S.M le Roi Mohammed VI suite à la qualification historique, samedi, de l’équipe marocaine de football en demi-finale de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar – 2022.



S.M le Roi a ainsi reçu des appels téléphoniques du président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, du président de la République française, Emmanuel Macron, de l’Émir de l’État du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, de S.M le Roi Abdallah II de Jordanie, du président de la République Islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et du président de l’État des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane.



Dans ces appels, ces Chefs d’Etat ont exprimé leurs chaleureuses félicitations à S.M le Roi suite à cet exploit historique qui fait du Maroc le premier pays africain et arabe à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde de football.



Le Président israélien félicite le Maroc, Roi et peuple



Le Président israélien, Isaac Herzog, a félicité le Maroc, Roi et peuple, à l'occasion de la victoire historique des Lions de l'Atlas, samedi, sur le Portugal et leur qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

"Je félicite Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le peuple marocain pour l'exploit historique réalisé dans la Coupe du monde... Félicitations !", a écrit M. Herzog sur son compte Twitter.



Plusieurs responsables israéliens ont également exprimé leurs félicitations pour la qualification des Lions de l’Atlas au carré final. Dans un tweet après la fin du match, le ministre de la Coopération régionale, Issawi Frej, a déclaré : "Nous avons cru un instant que nous avions atteint le paroxysme, mais la sélection nationale marocaine a prouvé aujourd'hui qu'il n'y a pas de limites à ce qui est possible, une équipe qui ne peut pas être brisée".



Il a de même exprimé sa joie que des scènes de liesses ont éclaté spontanément dans les rues regroupant Arabes et Juifs. "Merci à l'équipe nationale marocaine. Nous sommes avec vous jusqu'au soulèvement de la Coupe", a-t-il ajouté.



Des milliers de fans sont descendus dans les rues et sur les places d’Al Qods, de la Bande de Gaza, de Cisjordanie, de Tel Aviv, de Sderot et de Beer Sheva pour célébrer cet exploit historique de la première équipe arabe et africaine qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde.



Des scènes uniques de joie et de célébration ont été observées au cours desquelles ont été hissés les drapeaux marocains, alors que les klaxons de voitures, les chants marocains et les acclamations ont retenti, avec des fans qui ont relevé désormais le plafond de leur attentes en exigeant des Lions de l'Atlas de remporter la Coupe du monde.



Moussa Faki Mahamat

Une fierté offerte à l’Afrique



La qualification des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022 est "une immense joie et fierté offertes à l’Afrique", a affirmé le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat qui a félicité S.M le Roi Mohammed VI.

“Maroc, quelle immense joie et fierté offertes à l’Afrique. A Sa Majesté Mohammed VI, au peuple marocain et aux Lions de l’Atlas, nos félicitations les plus chaleureuses pour ce grandiose exploit africain unique en son genre. En avant, la coupe est à portée!”, écrit M. Moussa Faki Mahamat dans un tweet.



Le Parlement arabe félicite le Maroc



Le Parlement arabe a félicité le Maroc pour la qualification de l'équipe nationale de football en demi-finale de la Coupe du monde Qatar 2022.



"Nous félicitons le Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour la victoire de l'équipe nationale marocaine face à son homologue portugaise, en tant que première équipe arabe à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 2022", a écrit Adel Bin Abdulrahman al -Assoumi, président du Parlement arabe, sur son compte Twitter.



Al-Assoumi a ajouté : «C'est une victoire méritée et une réalisation arabe sans précédent, et un honneur pour le sport arabe», en exprimant ses vœux de succès pour l'équipe nationale marocaine lors des prochains matchs de cette compétition.



Recep Tayyip Erdogan loue la prestation des Lions de l’Atlas



Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a félicité la sélection marocaine suite à sa qualification historique, samedi soir, aux demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022, aux dépens du Portugal.



"Je félicite du fond du cœur l'équipe nationale marocaine, qui est la première équipe africaine à avoir réussi l'exploit d'atteindre les demi-finales de la Coupe du monde", a écrit le chef de l’Etat turc sur Twitter.

​

"Je félicite également tous nos frères marocains pour cet exploit", a ajouté le président turc.



Félicitations du porte-parole de l'UE pour la région MENA



Luis Miguel Bueno, porte-parole de l’Union Européenne pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), a félicité le peuple marocain après la qualification historique des Lions de l'Atlas aux demi-finales de la Coupe du Monde Qatar-2022.

''Mille félicitations chers voisins ! Mille félicitations pour le peuple marocain ! C’est une victoire historique'', a-t-il écrit sur Twitter.



Des politiciens libanais célèbrent la qualification du Maroc pour le carré d'or



Des politiciens et parlementaires libanais ont célébré la grande et historique réalisation de l'équipe nationale marocaine. Ainsi, le ministre libanais de la Jeunesse et des Sports, Georges Kallas, a considéré que la victoire remportée par l'équipe nationale marocaine est une victoire qui a égayé les Arabes et dessiné le sourire sur leur visage, souhaitant que le Maroc réalise d'autres victoires, et remporte la Coupe du monde.



De son côté, le ministre de la Culture du gouvernement intérimaire, Mohamed Wissam Al-Mortada, a félicité sur son compte Twitter l'équipe marocaine pour son exploit, ajoutant que "le héros est le Maroc, la réalisation est le Maroc et la forteresse fortifiée est le drapeau de la Palestine, le symbole des opprimés".



Le ministre de l'Agriculture du gouvernement intérimaire, Abbas Hajj Hassan, a aussi félicité l'équipe marocaine qui "embrasse la gloire".



A son tour, le député Ihab Matar a écrit sur Twitter : «L'équipe nationale marocaine continue d'écrire l'histoire de la Coupe du monde en mettant les Arabes pour la première fois dans le carré d'or, avec l’espoir que nous allons relever la Coupe du monde. Félicitations le Maroc».

Quant à l'ancien Premier ministre libanais, Saad Hariri, il a écrit sur son compte Twitter : «Encore une fois, nous sommes tous marocains ! Félicitations. Félicitations».



Le chef du « Mouvement Dignité », le représentant Faisal Karami, a également félicité le Maroc pour sa victoire sur l'équipe portugaise et sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde.