Des chats sont-ils vraiment envoyés sur le front ukrainien?

10/12/2023

Des groupes de soldats ukrainiens font appel à des chats pour lutter contre un fléau bien particulier: les invasions de souris dans les tranchées. Plusieurs témoignages vont en ce sens, relaye TF1.



Les petits nuisibles “perturbent le sommeil des soldats, les pincent dans leurs sacs de couchage et mangent tout ce qui leur tombe sous la dent, même l’équipement des troupes”, explique le journal allemand Bild, qui n’hésite pas à titrer “l’Ukraine envoie des chats au front”.



Précisons toutefois qu'il semble bien s’agir d’initiatives individuelles. Aucun ordre officiel de l’état-major ukrainien d’envoyer des félidés au front n’a été confirmé.



Une vidéo sur les réseaux sociaux montre bien l’ampleur de l’invasion des souris dans les tranchées. On y voit un homme secouer un blouson duquel sort une pluie de rongeurs affolés et courant dans tous les sens pour leur survie.



Les chats censés chasser ces petites bêtes, recueillis le plus souvent dans les alentours, deviennent parfois des célébrités, voire des emblèmes, comme Syrskyi, après que son maître l’a mis en avant sur les réseaux sociaux. Celui-ci serait malheureusement désormais introuvable.