Des célébrités marocaines et étrangères saluent la performance des Lions de l'Atlas au Mondial

14/12/2022

Des personnalités marocaines et étrangères du monde de l'art, de la culture et des médias ont célébré la qualification historique de l'équipe nationale de football en demi-finale de la Coupe du monde, Qatar 2022.



"Quelle fierté! Merci pour le plus beau cadeau d'anniversaire de l'histoire moderne", a réagi sur Twitter le directeur de la chaîne Bein Sports News", Mohamed Amor.



Son confrère de la même chaîne, le journaliste d’origine syrienne, Ayman Jada, a salué, dans un clip vidéo qu'il a diffusé sur sa page Facebook, l'exploit historique des Lions de l'Atlas, soulignant que la qualification de l'équipe nationale marocaine pour les demi-finales constitue "un événement grandiose, une réalisation majeure et une performance sans précédent."



La brillante qualification des Lions de l’Atlas a fait réagir également le journaliste de la chaîne qatarie Al-Jazeera, Abdel Samad Nasser, qui a fait part de sa fierté pour cet exploit réalisé par le Maroc, exprimant tout son amour pour la mère-patrie. Quant à l'humoriste Gad Elmaleh, il a écrit sur sa page Facebook : «Victoire historique, ce n'est pas encore fini, quelle fierté... des larmes de joie... nous serons avec vous jusqu'au bout, Dima Maghrib. »



«L'Afrique se lève (…) quelle joute incroyable — continuez comme ça messieurs», a tweeté le rappeur et chanteur d’origine haïtienne Wyclef Jean, qui a rendu hommage au peuple marocain et salué “le parcours incroyable" des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde.



“Cette fois-ci c’est pour l’Afrique”, a tweeté, de son côté, la célèbre chanteuse colombienne Shakira, en accompagnant son post d'applaudissements et de l’émoji du drapeau du Maroc.



L'artiste international espagnol Antonio Banderas a tweeté, de son côté: "Ils (Les Lions de l'Atlas) ont éliminé notre équipe nationale en huitièmes de finale et ont fait de même avec le Portugal en quart de finale. Félicitations à l'équipe nationale marocaine de football, une victoire bien méritée."



Pour sa part, l'artiste égyptien Hamada Hilal a écrit sur sa page Twitter : "Félicitations les Lions de l'Atlas, mille félicitations au peuple marocain et à tout le monde arabe", tandis que l'artiste émirati Ahlam a souligné : "Le Maroc continue d'écrire l'histoire".



Quant au journaliste émirati, Mohamed Taqi, il a publié sur Twitter une photo de la tour Bourj Khalifa qui s'est illuminée aux couleurs du drapeau marocain et a écrit : «Nous vous aimons beaucoup les Lions de l'Atlas».



Le journaliste syrien, Faisal Al-Kasim, a publié une photo du joueur de l'équipe nationale marocaine, Youssef En-Nesyri, avec le message : "Youssef En-Nesyri.. Que Dieu vous aide!". De son côté, l'artiste libanais, Assi Al-Hillani, a écrit sur sa page Twitter : «Félicitations les Lions de l'Atlas, vous nous avez rendus heureux et honorés. Dieu est avec vous...», tandis que l'artiste tunisienne, Hind Sabri, a tweeté : "Les Lions de l’Atlas, vous avez marqué l'histoire. Vous nous avez fait vivre de grands moments et nous espérons vous voir soulever la Coupe du monde de football.. Et vous en êtes capable."