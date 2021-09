Des ateliers pour le développement de l'industrie musicale au Maroc

29/09/2021

Une journée de restitution des sessions participatives d'ateliers de développement de l'industrie musicale marocaine s'est tenue, mardi à Rabat, dans le cadre du projet "la musique comme moteur de développement durable au Maroc". Cette manifestation de restitution, portant sur trois axes principaux, à savoir la présentation du projet, la présentation des sessions consultatives de la Musique et la restitution des recommandations soulevées lors des ateliers avec les professionnels du secteur musical, a pour objectif de définir les contours d'un plan de recherche et de consultation pour l’élaboration de politiques participatives, ainsi que de sensibiliser aux potentialités accrues du secteur de la musique comme vecteur de création d'emploi. L'objectif en est de ramener toutes les recommandations issues des ateliers organisés et de les partager avec les pouvoirs publics afin de mettre au point des chantiers structurants pour les années futures, le but étant de faire du secteur musical un levier de taille sur les plans économique et socioculturel, a indiqué Brahim El Mazned, directeur de l'entreprise Anya, structure d'ingénierie culturelle à Rabat. "Ces ateliers consultatifs, organisés dans le cadre du projet +musique comme moteur de développement au Maroc+, ont eu lieu dans 4 villes : Agadir, Oujda, Casablanca et Tanger, où nous avons rencontré plusieurs acteurs, notamment des artistes, des producteurs et des managers de studios, avec qui nous avons eu, dans chaque ville, deux journées de travail et d’échange", a-t-il précisé. Dans ce contexte, Karim Hendili, responsable du Programme Culture à l'UNESCO Maghreb, a fait savoir que "la culture peut devenir un secteur d’investissement à part entière et non un domaine créatif uniquement". "Avant la crise sanitaire, la culture représentait un point économique très important dont la contribution se chiffrait à 4.300 milliards de dollars US, soit 6.1% de l’économie mondiale" a-t-il ajouté, notant qu'il s'agit d'un "secteur important avec un potentiel d’emploi exceptionnel". Revenant sur les résultats de ces ateliers, M. Hendili a fait savoir que "12 artistes marocains ont pu bénéficier d’un accompagnement professionnalisant en matière du coaching sur tous les aspects du métier et ont été accompagnés pour l’enregistrement, avec les standards internationaux, d’un premier titre". Dans ce cadre, des ateliers consultatifs portant sur le développement du secteur musical marocain avec les professionnels de la musique et les acteurs institutionnels ont été organisés du 17 au 28 septembre 2021 dans 5 villes du Maroc : Agadir (du 17 au 18 Sept) - Oujda (du 20 au 21 Sept) - Casablanca (du 22 au 23 Sept) - Tanger (du 24 au 25 Sept) en plus de la journée de restitution à Rabat (le 28 Sept)