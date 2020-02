Des ateliers de formation dans le cadre du programme "Connecting Classrooms" à Errachidia

13/02/2020

Des ateliers de formation pour le renforcement des compétences et capacités des cadres éducatifs de la région de Drâa-Tafilalet en matière de gestion éducative et d’enseignement des langues, inscrits dans le cadre du projet international baptisé "Connecting Classrooms", ont démarré lundi à Errachidia.

Organisée par l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Drâa-Tafilalet, cette initiative bénéficie à 108 cadres éducatifs de la région. Ces formations, dont la session d’ouverture s’est déroulée en présence du directeur de l’AREF de Drâa-Tafilalet, Ali Berrad, entrent dans le cadre de la collaboration entre le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Centre culturel britannique au Maroc (British Council).

Elles s’inscrivent, en outre, dans le cadre de la mise en œuvre du programme et des projets de la réforme du système éducatif, en rapport notamment avec le volet relatif au développement du modèle pédagogique et de l’architecture linguistique et du renforcement de l’acquisition des langues étrangères. "Connecting Classroom" est un programme éducatif mondial pour les écoles visant à aider les jeunes à acquérir les connaissances, les compétences et les valeurs pour vivre et travailler dans une économie mondialisée.

Ce projet ambitionne, en outre, d’améliorer la qualité et les méthodes d’enseignement de la langue anglaise via un échange d’expériences et d’expertises en matière pédagogique.