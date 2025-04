Des artistes marocains et émiratis revisitent les contes populaires dans une exposition à Rabat

21/04/2025

Des artistes marocains et émiratis ont revisité, à travers une approche visuelle authentique, les contes populaires des deux pays dans le cadre d’une exposition intitulée "Les contes avec une nouvelle vision", qui se tient à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) à Rabat.



Organisée à l'initiative du Conseil émirati du livre pour la jeunesse en coopération avec le Conseil marocain du livre pour la jeunesse et la BNRM, la version marocaine de cette exposition a été inaugurée, samedi, par SA Sheikha Bodour Bint Sultan Al Qasmi, présidente de l’Autorité du livre de l'Emirat de Sharjah, dans le cadre du programme culturel de l'Emirat, invité d’honneur de la 30e édition du Salon international de l'édition et du livre de Rabat (SIEL).



L’exposition réunit cinq artistes émiratis et cinq autres marocains, chacun ayant réinterprété des contes populaires issus de la culture de l’autre pays à travers un style visuel contemporain mêlant tradition et modernité et offrant aux nouvelles générations l’occasion de découvrir des personnages et des légendes populaires ayant marqué une partie de l’identité culturelle dans chacun des deux pays.



Ce dialogue artistique créatif est le fruit de recherches approfondies menées par les participants sur les éléments narratifs des contes traditionnels de l’autre pays, afin que chacune des œuvres représente une nouvelle lecture individuelle d’un récit transmis de génération en génération.



Après des expositions organisées en Italie, au Mexique, en Corée du Sud, en Grèce et en Russie, il s’agit de la sixième édition de ce projet artistique itinérant, qui a permis de créer des ponts culturels et artistiques entre les peuples, à travers une nouvelle présentation des récits populaires célébrant à la fois la diversité et la similarité humaine.



Du côté émirati, Amina El Ketbi a revisité le conte "Hdidane", Khaled Al Khuwar a choisi l’histoire de "Bent El Deraz", Rim Ahmed s’est penchée sur la légende d’"Aicha Kandicha" et Dalal Al Jabri a présenté sa vision de "Hayna et l’Ogre", tandis que Rafia Nassar a illustré le conte de "La bête et la forêt".



Pour leur part, les artistes marocains ont choisi les contes émiratis les plus célèbres. Ainsi, Mohamed Hiti a présenté une interprétation visuelle du récit "Al Hama", Sofia Alami a choisi le récit d’"Um Rkhich", qui raconte l’histoire d’un oiseau gigantesque et effrayant considéré comme un mauvais présage qui vit aux alentours des villes et s’attaque aux morts et aux plus faibles, et Hind Khrifi a revisité l’image de "Bou Soulaa", une créature ressemblant à un loup au long coup et aux yeux rouges, qui représente la peur de l’inconnu et de l’obscurité.



L’artiste Lamia Hamidout s’est, quant à elle, inspirée du conte du "Génie dansant", le canon de Sharjah qui ne fonctionne qu’avec la musique et la joie, alors que Michael El Fathi a exprimé à sa manière l’histoire du "Génie d’Al Marija", une créature qui apparaît en plein jour et terrifie les enfants.



Les œuvres ont adopté des styles variés, allant du dessin numérique à l’illustration explicative, en passant par l’art de l’affiche, révélant une riche harmonie visuelle entre profondeur patrimoniale et vitalité de l’imaginaire, offrant un nouveau récit aux contes populaires avec un style adapté à la nouvelle génération numérique.